Самое желанное оружие: в FT объяснили, почему ракета Taurus является необходимой для ВСУ
По словам журналистов, это оружие отличает интеллектуальная система боеголовок Mephisto, которая обеспечит максимальный ущерб при детонации.
Вооруженные силы Украины получили значительные поставки мощных ракет большой дальности от Великобритании, Франции и США. Однако украинским военным крайне необходимы также системы Taurus, произведенные в Германии. Об этом сообщает издание Financial Times.
Ракеты Taurus, как и британские Storm Shadow и французские Scalp-EG, имеют примерно одинаковую длину и вес. Однако настоящим отличием немецкой ракеты является ее интеллектуальная система боеголовок Mephisto.
Как отмечают в издании, в отличие от обычных боеголовок, которые детонируют в заданный момент времени, Mephisto способен пробить несколько слоев материала. Ее инновационный детонатор, который активирует боеголовку, может быть запрограммирован на срабатывание в оптимальном месте, обеспечивая максимальный ущерб таким объектам, как мосты и бункеры.
Ракета также включает в себя турбовентиляторный двигатель, который увеличивает подачу воздуха, обеспечивая ей большую дальность полета по сравнению с ракетами Storm Shadow/Scalp-EG, оснащенными турбореактивными двигателями.
Согласно оценкам доктора наук по ракетным технологиям из Университета Осло Фабиана Хоффмана, ракета Taurus может поражать цели на расстоянии до 250 км дальше, чем ее британские и французские конкуренты. Кроме того, благодаря стелс-технологии и конструкции ракеты, она способна лететь на высоте до 50 метров, что позволяет ей уклоняться от обнаружения большинством радаров.
По данным журналистов, Вооруженные силы Испании, Южной Кореи и Германии имеют запасы ракет Taurus, однако ни одна из них не использовалась в боевых действиях. Ракеты Storm Shadow/Scalp-EG производятся компанией MBDA в Великобритании и Франции. Первое применение этих крылатых ракет состоялось в прошлом году в Украине.
Великобритания и Франция не раскрывали точного количества ракет, отправленных в Украину. Однако, по оценкам Хоффмана, до отправки ракет Storm Shadow в Киев Великобритания имела запас в 850 единиц. В то же время, Франция перед поставкой на Украину насчитывала до 460 ракет Scalp-EG, находившихся на вооружении.
В конце прошлого года Соединенные Штаты начали поставки Киеву военной тактической ракетной системы, известной как ATACMS (Army Tactical Missile System), которая включает в себя баллистические ракеты. Эти ракеты, разработанные компанией Lockheed Martin, могут быть запущены с наземных пусковых установок и имеют максимальную дальность до 300 километров. Однако поставленные в Киев ракеты представляют собой более старые модели с дальностью полета до 165 километров.
"Любые ракеты, отправленные в Украину, скорее всего, поступят из состава Бундесвера, насчитывающего около 600 ракет Taurus, хотя, по словам Хоффманна, лишь половина из них, вероятно, боеспособна", — отмечает издание.
Напомним, 1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок ракет Taurus в Украину, поскольку их дальность могла бы позволить Киеву "достичь конкретной цели где-нибудь в Москве".
А глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок одобрительно отозвалась на предложение своего коллеги из Великобритании Дэвида Кэмерона о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus через круговой обмен с Великобританией.