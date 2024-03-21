Бої за Орлівку та Тоненьке: розвідка Британії оцінила наступ ЗС РФ на сході України

Просування російських військ загалом сповільнилося протягом останніх тижнів, ймовірно, частково через великі втрати, яких вони зазнали в Авдіївській кампанії.

Російські війська й надалі зосереджують свої операції в Донецькій області на сході України, досягаючи незначних успіхів. Про це повідомляють 21 березня у сервісі мікроблогів Х Міністерства оборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.

Вони намагаються розширити зони контролю на північний захід від Донецька. У повідомлені вказано, що з великою ймовірністю бої тривають за низку сіл, зокрема таких як Орлівка, Первомайське, Тоненьке та Невельське.

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Просування російських військ загалом сповільнилося протягом останніх тижнів, ймовірно, частково через великі втрати, яких вони зазнали в Авдіївській кампанії. Ситуація залишається нестабільною у зв’язку з недостатньою кількістю особового складу та боєприпасів з боку українських військових обмежує здатність України утримувати позиції.

Бої на сході України – дані Генштабу ЗСУ

На Слобожанському та Сіверському напрямках, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ 21 березня, війська РФ зберігають військову присутність у прикордонних районах. Окупанти організовують диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на відповідні загрозливі напрямки. Окупанти збільшують й щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Ворог минулої доби на Куп’янському напрямку наступальних дій не проводив.

Українські воїни відбили 17 атак противника на Лиманському напрямку. Бої відбувалися поблизу населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Терни, Веселе Донецької області. Ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

В районі Бахмута українські воїни відбили 5 атак російських військ в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

Сили оборони України на Авдіївському напрямку відбили 14 атак російських підрозділів в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Семенівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські війська й надалі стримують ворога в районах: Красногорівки, Георгіївки, Водяного, Новомихайлівки, Урожайного, де російські окупанти, за підтримки авіації, 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

Нагадаємо, 20 березня в районі Бахмута бронеколона росіян пішла на прорив. У ній перебувало 6 одиниць бронетехніки, а саме — танки та БМП. Українські захисники застосували проти окупантів протитанкову зброю та ударні дрони.