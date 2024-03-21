Була "розвідка боєм": експерт попередив про нові удари після ранкового обстрілу Києва

Майор запасу Олексій Гетьман вважає, що РФ сьогодні лише перевірила здатність України до оборони.

Російська армія може готувати ще одну ракетну атаку по Києву, тому всі балістичні цілі, які сьогодні летіли у напрямку української столиці, — це лише "розвідка боєм" ворога. Про це у коментарі Radio NV розповів ветеран війни, майор запасу Олексій Гетьман.

Він переконаний, що наступного обстрілу варто чекати вже скоро. Серед аргументів експерт вказав інтервал між останньою масованою ракетною атакою по Україні та подіями, які трапилися сьогодні. Хоча РФ вперше за 44 дні запустила ракети зі стратегічних бомбардувальників, окупанти використали досить незначну кількість ракет.

"Виглядає дещо дивно, бо вони мають змогу накопичити понад сто ракет між пусками за 45 днів. Саме тому було очевидно, що обстріл буде рано чи пізно, проте ця атака мала б бути потужнішою", — пояснив спеціаліст.

При цьому його цікавить, чому окупанти випустили мало ракет.

Якщо взяти до уваги логіку ворога, то українців незабаром знову чекає обстріл. На думку Олексія Гетьмана, сьогодні всі ми спостерігали за "розвідкою боєм", під час якої агресор намагався перевірити рівень нашої оборони. Саме тому, переконаний він, наступні атаки за своєю інтенсивністю можуть бути масованішими та потужнішими.

Як відомо, сьогодні Київ був головною ціллю масованого удару російської армії. Ворог випустив по столиці 31 ракету, серед яких дві були балістичними/аеробалістичні: "Іскандер-М" і "Кинджал". Інші 29 ракет належали до категорії крилатих.

Попри відмінну роботу сил ППО, які знищили всі ворожі цілі протягом сьогоднішньої атаки, уламки зброї призвели до пошкоджень у різних районах Києва та Київської області.