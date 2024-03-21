Не тільки допомога ЗСУ: російські добровольці назвали кінцеву мету операцій у РФ (відео)

За словами представника "Російського добровольчого корпусу", після виконання поставлених завдань, бійці спробують повалити правлячий режим у Росії.

Російські добровольці озвучили свою кінцеву мету в рамках операцій у Російській Федерації. Вони покликані допомогти в ліквідації режиму російського президента Володимира Путіна в країні, насамперед надаючи підтримку Збройним силам України. Про це було заявлено під час спільної пресконференції.

Представник "Російського добровольчого корпусу" зазначив, що їхнє першочергове завдання полягає у сприянні ЗСУ в перемозі у війні.

"Друга мета — продовжити наш визвольний похід, поставити прапор РДК над стіною, над білим домом і деконструювати режим, який душить нашу батьківщину, це наша мета, ми будемо до неї йти навіть після перемоги в цій війні, для РДК війна продовжиться", — сказав представник РДК.

Подібне бажання висловили і представники інших добровольчих формувань, таких як "Сибірський батальйон" і "Свобода Росії". Вони стверджують, що поточне керівництво країни не повинно залишатися при владі, і закликають до проведення демократичних змін, щоб громадяни Росії мали можливість обирати свій власний шлях розвитку. Вони наполягають на необхідності "демонтажу путінського режиму" і створення умов для вільних виборів.

Також було зазначено, що крім участі трьох підрозділів в операції, в ній брали участь і бійці ічкерійських підрозділів, мета яких полягає у звільненні Чечні від влади клану Рамзана Кадирова.

"У якій послідовності це буде — подивимося, як складатиметься військово-політична обстановка. Безумовно, головне завдання — ліквідація путінського режиму. А на території України завдання — вихід на кордони 1991 року", — заявив представник ЛСР.

Рейд РДК і ЛСР

Нагадаємо, рейд на територію Бєлгородської та Курської областей РФ розпочався 12 березня 2024 року. Місцеві жителі публікували відео, на яких показували бронемашини посеред російського села, також було чути звуки стрілянини.

У рейді взяли участь бійці трьох загонів — "Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус", "Сибірський батальйон". Крім того, до них приєдналися військові з бойового підрозділу Республіки Ічкерія, що входять до Інтернаціонального легіону ЗСУ.

19 березня губернатор Бєлгородської області оголосив евакуацію місцевого населення з територій, де відбуваються бойові дії. Тим часом добровольці заявили, що захопили й утримують село Теткіне. Також є успіхи біля сіл Козинка і Горьківське — про це заявив заступник командира ЛСР із позивним "Цезар".