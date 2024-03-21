Протитанкові гармати та артснаряди: Естонія оголосила пакет допомоги Україні на €20 млн

Україні напередодні літа, як заявили у Міноборони Естонії, потрібні боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби.

Україна отримає новий пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро, до якого увійдуть артилерійські снаряди та протитанкові гармати, а також інша техніка. Про це повідомляється на сайті Міноборони Естонії.

Під час візиту до Києва очільник відомства Ханно Певкур оголосив відповідне рішення. Окрім того, балтійська держава надасть снайперське спорядження, протигази, боєприпаси меншого калібру та багато іншого.

"Ми склали цей пакет допомоги, зосередившись на тому, щоб надати максимальну користь Україні", – заявив він на зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.

Певкур наголосив на тому, що естонські інтереси були враховані. Новий пакет допомоги надасть користь Україні, а також не вплине на обороноздатність країни.

Останній пакет допомоги включає снаряди калібру 155 мм. У повідомленні це назвали додатковим внеском Естонії в ініціативу Європейського Союзу щодо відправлення до України мільйона снарядів. Данія частково профінансує поповнення внеску Естонії. З міркувань безпеки точні кількості не розголошуються. З його слів, ситуація на полі бою показала, що Україні напередодні літа потрібні боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше, як вказано у заяві Міноборони, Естонія самостійно та у співпраці з іншими державами постачала в Україну велику кількість зброї, наприклад, протитанкові ракети Javelin, протитанкові міни, гаубиці, артилерійські боєприпаси, транспортні засоби, міномети, засоби зв’язку, сухі пайки, польові госпіталі медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи та інше).

Нагадаємо, 13 березня Естонія запропонувала план фінансування України на 120 млрд євро. Таке фінансування, як сказав представник Міноборони Кусті Салм, дасть змогу Україні до 2025 року дійти до тієї точки, коли вона матиме змогу нав'язувати Росії свої умови.