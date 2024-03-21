Росія створила "атмосферу страху" на окупованих територіях, — доповідь ООН

Згідно зі звітом, найбільше від дій російської окупаційної влади постраждали діти. У школах українські підручники замінили на російські, у яких автори намагаються виправдати збройний напад на Україну.

Російська Федерація на окупованих територіях України створила "атмосферу страху", намагаючись зміцнити свій контроль шляхом грубих порушень міжнародного гуманітарно законодавство і прав людини. Такого висновку дійшли експерти Спеціальної моніторингової місії ООН з прав людини у тематичному звіті, який був оприлюднений в середу, 20 березня.

Основою доповіді стали більш ніж 2300 інтерв’ю з жертвами та свідками російської окупації. У документі описані дії РФ із нав’язування російської мови, громадянства, законів, судової системи та навчальних програм. Автори доповіді пишуть, що окупаційна влада пригнічувала прояви української культури та ідентичності, руйнувала українську систему управління, а також адміністративні системи в цих районах.

"Російські війська також застосовували силу для придушення мирних протестів, обмежували свободу вираження поглядів, запровадили суворий контроль за пересуванням жителів і грабували будинки та підприємства", – ідеться в документі.

Поширені порушення на окупованих територіях

Людей на окупованих територіях заохочували доносити одне на одного, змушуючи їх боятися навіть власних друзів і сусідів.

Згідно з доповіддю, найбільше постраждали діти, адже у багатьох школах українські навчальні програми замінили на російські, а в підручниках з'явилися наративи, що виправдовують збройний напад РФ на Україну.

Жителів окупованих районів змушували отримувати паспорти РФ, а тих, хто відмовлявся від документа, обмежували в пересуванні, працевлаштуванні, доступі до медичних послуг та соцвиплат.

Фахівці детально описують ситуацію в районах, звільнених ЗСУ наприкінці 2022 року. Це Миколаївська та частини Харківської та Херсонської областей, до яких Управління ООН з прав людини отримало доступ.

"Вторгнення, окупація та подальше повернення Україною цих територій залишили після себе пошкоджені будинки та інфраструктуру, землі, забруднені мінами та вибухонебезпечними пережитками війни, пограбовані ресурси, крах місцевої економіки та травмовану, недовірливу громаду", – йдеться у звіті.

Автори доповіді висловили занепокоєння тим, що надто широке та нечітке положення Кримінального кодексу України призвело до притягнення людей до кримінальної відповідальності за звинуваченнями у колабораціонізмі з окупаційною владою за дії, до якої окупаційна влада може примушувати на законних підставах відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Доповідь ООН — реакція України

Міністерство закордонних справ України привітало публікацію доповіді Управління Верховного Комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях і закликало міжнародну спільноту подвоїти зусилля у боротьбі з безкарністю Росії, притягненні держави-агресора до відповідальності за всі скоєні злочини, встановленні справедливості для всіх її жертв.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що звіт є свідченням суттєвих демографічних змін, які стали можливі через насильницьке переміщення населення.

"Місія зафіксувала факти примусового переміщення українських дітей в межах тимчасово окупованих Росією українських територій, а також незаконної депортації дітей до РФ або Білорусі, зокрема у заклади інституційного догляду та заклади для дітей з фізичними або інтелектуальними порушеннями", — повідомили в МЗС.

Нагадаємо, 15 березня Незалежна міжнародна комісія ООН оприлюднила звіт про катування полонених ЗСУ в РФ. У доповіді зазначається, що українські військові зазнавали фізичного та сексуального насильства.

26 січня верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що гуманітарна ситуація в Україні залишається серйозною, водночас міжнародна допомога під загрозою скорочення