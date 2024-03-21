Усі засуджені — на війні: у Росії закриють дві колонії через скорочення ув'язнених, — ЗМІ

За словами російського депутата Марка Денисова, закриття колоній є тимчасовим заходом, і в майбутньому їх знову доведеться відкривати.

Незабаром дві виправні установи в Красноярському краї Росії буде закрито. Практично всіх засуджених переведуть на службу збройних сил для участі у військових діях проти України. Про це заявив уповноважений із прав людини в Красноярському краї Марк Денисов, передає видання The Insider.

Повідомляється про закриття двох виправно-трудових установ, включених до складу Головного управління Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації, найближчим часом.

Денисов представив перед депутатами звіт про діяльність за 2023 рік, зазначивши, що кількість скарг на функціонування пенітенціарних установ у регіоні скоротилася на 25% порівняно з 2022 роком.

Денисов визнав, що зменшення кількості скарг пов'язане зі зменшенням кількості ув'язнених, і зазначив, що навіть доводиться закривати деякі виправні установи через це. Він пояснив, що "разове значне скорочення чисельності засуджених" відбулося в контексті військових дій Російської Федерації проти України.

Згідно з виданням, у Красноярському краї є кілька виправних колоній, де відбувають покарання чоловіки, засуджені до суворого режиму.

Денисов висловив упевненість у тому, що закриття колоній є тимчасовим заходом, і в майбутньому їх знову доведеться відкривати.

Він додав, що "війна рано чи пізно закінчиться і все повернеться на круги своя, адже соціальна структура суспільства не змінилася".

Нагадаємо, що для штурму українських позицій РФ завербувала десятки тисяч людей із країн Азії та Африки. За даними підпілля, на боці Москви воюють громадяни Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країни Середньої Азії.

24 січня повідомлялося, що РФ завербувала найманців із Малайзії. У складі ЗС РФ були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби та представники інших країн, де є заборона на найманство.