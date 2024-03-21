РФ почала масове виготовлення тритонних авіабомб ФАБ-3000: в чому їхня небезпека (відео)

Виробництво тритонної авіаційної бомби ФАБ-3000 відбувається на одному з оборонно-промислових підприємств у Нижньогородській області. Також на заводі збільшили виготовлення ФАБ-500, ФАБ-1500, розповіли в Міноборони РФ.

У Російській Федерації розпочалося масове виготовлення тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000. Про це доповіли міністру оборони РФ Сергію Шойгу на оборонно-промисловому комплексі в Нижньогородській області, передає пресслужба оборонного відомства ворога.

Генеральний директор заводу доповів, що підприємство нібито виконує завдання з держоборонзамовлення у повному обсязі, тоді як від початку року було збільшено обсяг продукції, яка випускається.

"Сергію Шойгу доповіли, що на підприємстві багаторазово збільшено виробництво авіаційних бомб ФАБ-500, удвічі збільшено виробництво ФАБ-1500, а з лютого поточного року організовано масове виготовлення ФАБ-3000", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Авіабомба ФАБ-3000: що відомо

3000-кілограмова авіабомба з фугасною боєголовкою ФАБ-3000 була розроблена в СРСР. Бомба здатна пробити бетонні споруди, укриття, укріплення, греблі, промислові споруди. Зокрема, це можливо через литий корпус вагою 1600 кілограмів і вибуховому заряду в 1400 кілограмів. Радіус ураження бомби — 46 метрів, а радіус розсіювання осколків — 260 метрів.

Ця бомба була розроблена для бомбардувальників Ту-4, Ту-16 та Ту-22.

Авіабомба ФАБ-3000

За інформацією російського Telegram-каналу Fighterbomber, цю бомбу офіційно може нести лише Ту-22М3, натомість борт Су-34 не призначений для ФАБ-3000.

"Але чисто технічно він (Су-34, — ред.) возить ПТБ-3000 або ФАБ 1500-2700 у кількості 3 штук, тобто якщо прямий дуже треба буде…" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 10 березня розповіли, що РФ прагнула до розгортання масового виробництва покращених керованих авіабомб.

8 березня офіцер ЗСУ розповів, що ЗС РФ застосували керовані авіабомби ФАБ-250 з новим видом універсального модуля планування для некерованих авіаційних бомб по території України. Ці бомби оснащені бойовою частиною, приймачем супутникових сигналів, системою елеронів і рулів, паливним баком та підвісним турбореактивним двигуном.