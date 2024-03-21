"Йшли в рівному строю": росіяни поскаржилися на "рій дронів" в районі Авдіївки

Окупанти вважають, що українські захисники тестують нову технологію, застосовуючи велику кількість безпілотників.

На Авдіївському напрямку окупанти зафіксували "рій дронів". У Telegram-каналі ANTISEPTIC російські загарбники поскаржилися на ситуацію на фронті.

Вони заявили, що безпілотники летіли рівним строєм прямою траєкторією. Окупанти вважають, що українські захисники застосовують нову технологію.

"І це для нас не дуже-то добре", – йдеться у дописі окупантів.

В районі села Бердичі, як додали пропагандисти, тривають важкі бої, але без успіхів для обох сторін. Після нібито окупації Орлівки, як йдеться у повідомленні, підрозділи ЗС РФ перегрупуються і готуються до нових штурмових дій. На північному фланзі та поблизу села Тоненьке нібито атакують українські війська.

Російські окупанти поскаржилися на дрони Фото: Скриншот из Telegram

Ситуація на Донеччині від Генштабу ЗСУ

У звіті Генерального Збройних сил України від 21 березня, вказано про те, що Сили оборони України в районі Авдіївки відбили 14 атак ворога. Це відбулося в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Невельське, Нетайлове та Первомайське.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак російських військ. Бої тривали в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Іванівське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах: Красногорівки, Новомихайлівки, Георгіївки, Водяного, Урожайного, де російські окупанти, за підтримки авіації, 24 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

Нагадаємо, 20 березня в районі Бахмута бронеколона російських окупантів пішла на прорив. Загарбників знищили за 60 хвилин.