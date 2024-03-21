"Серйозна загроза": у ГУР назвали "значущою ціллю" залізницю, яку РФ будує до Криму (відео)

За словами представника ГУР, на плани окупантів з української сторони "йде протидія". Навіть, якщо ворогу вдасться добудувати залізницю, то виникає питання, як довго та як ефективно вона зможе працювати.

Головне управління розвідки Міноборони України вважає "значущою ціллю" для українських сил будівництво Російською Федерацією залізниці на тимчасово окупованій території до Криму. Про це сказав представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону у четвер, 21 березня.

За його словами, "це серйозний виклик і серйозна загроза".

"Для українських Сил оборони — це серйозна і значуща ціль. Є плани, але вони не завжди відповідають дійсності. У російському випадку так само", — заявив Юсов.

Він повідомив, що окупанти продовжують використовувати саме залізницю як основний елемент логістики постачання своїх сил та окупаційного корпусу.

"Те, що відбувається з так званим Кримським мостом, їх не влаштовує, він не працює сьогодні в повному обсязі. І навіть якби працював у повному обсязі, він не може забезпечити ті потреби. Тому пробують посилити залізничне сполучення", — пояснив Юсов і додав, що, "відповідно, цим планам йде протидія".

Відповідаючи на запитання, чи вдасться ворогу закінчити будівництво залізниці до Криму через окупований південь України, у ГУР сказали, що "це завдання".

"Питання, що якщо або не вдасться, або не вкладуться в терміни. Якщо все ж таки вдасться, то як довго та як ефективно вона зможе працювати", — заявив Юсов.

Нагадаємо, 9 жовтня 2023 року тодішній міський голова Мелітополя, а нині очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про плани ворога побудувати нову гілку залізниці до Криму. Вона мала пролягати "в глибокому тилу".

Пізніше у листопаді радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що РФ будувала нову залізничну гілку, що зʼєднає Маріуполь, Волноваху і Донецьк.