Кінцева мета — Москва: в ЛСР розповіли, як довго триватиме рейд добровольців (відео)

На російських добровольцях, які проливають кров за Україну та свою Батьківщину лежить велика відповідальність. Їм потрібно стати гарантами демократії у своїй країні, розповів представник ЛСР "Цезар".

Представник Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" заявив, кінцевою метою російських добровольців є похід на Москву. За його словами, це питання часу. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Уніан".

"Це (похід на Москву, — ред.) тільки питання часу. Ба більше, я знаю кожен крок на цьому шляху, але поки що не можу поділитися деталями", — розповів "Цезар".

Коли йтиметься про повномасштабний визвольний похід добровольців, на його думку, йтиметься про тижні чи максимум декілька місяців. Він зауважив, що похід Євгена Пригожина показав, що "ситуація могла вирішитися за добу". Але йому не вистачило політичної волі, оскільки в глибині душі він був не політиком, а комерсантом.

"Його завдання — не перемогти, а поторгуватися, вибити собі щось. І він не бунтував проти Путіна, він бунтував проти його ставлеників, які, на думку Пригожина, неграмотно вбивали українців", — наголосив російський доброволець.

Він додав, що на російських добровольцях, які проливають кров, "захищаючи Україну і звільняючи нашу Батьківщину", лежить велика відповідальність у тому, щоб вони стали гарантами демократії у своїй країні, не дозволили "якимось путінським перевертням" спробувати відновити систему, не дозволити створити "анклав", з якого "путінський губернатор намагатиметься поширити заразу далі".

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Нагадаємо, 21 березня представники російських добровольчих формувань розповіли, що ЗС РФ втратили понад 1500 військових убитими і пораненими. Крім цього, було знищено 171 одиницю бойової техніки.

Того ж дня боєць Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський повідомив, що російські добровольці мають доступ до зброї, яка перебуває в їхньому розпорядження як частини Інтернаціонального легіону ЗСУ. Також арсенал росіян постійно поповнює захоплене озброєння ЗС РФ.