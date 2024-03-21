"Переходять із рук у руки": в ЛСР розповіли, звідки російські добровольці отримують зброю й техніку

За словами бійця легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського, добровольці користуються також технікою виробництва України, оскільки функціонують як повноцінний український підрозділ.

Related video

У російських добровольців є доступ до озброєння, яке перебуває в їхньому розпорядженні як частини Інтернаціонального легіону Збройних сил України. До того ж їхній арсенал постійно поповнюється за рахунок захопленого ворожого озброєння. Про це повідомив боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський під час пресконференції.

Як пояснив Барановський, згідно з міжнародним правом, російські добровольці, які перебувають на території України, вважаються військовослужбовцями української армії та володіють такими самими правами й обов'язками, як і українські військові.

"Коли ми йдемо на територію Росії, ми вже не військовослужбовці ЗСУ, які взяли в руки зброю. Яку зброю? Трофейна зброя, перетрофеєна зброя. Часто зброя і техніка переходять із рук у руки, і ми цим користуємося", — додав він.

Зокрема, Барановський підкреслив, що добровольці використовують техніку українського виробництва, оскільки вони діють як повноцінний український підрозділ на території України, а також як повстанський підрозділ, коли здійснюють рейди на територію Росії.

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Нікітін також зазначив, що нині не слід недооцінювати можливості сучасних військових ринків, які з 2014 року надають широкий асортимент стрілецької зброї, танків, систем реактивного залпового вогню й іншого військового обладнання.

"Але загалом тепер у розпорядженні РДК є чудова вантажівка "Ахмат". Користуючись нагодою, передаю подяку керівництву Чеченської Республіки за цей мимовільний подарунок, який вони нам зробили. У нас тепер є й "Тигр", це теж аналог броньованого невеликого транспорту. Ми покладаємося на трофейну техніку", — заявив Нікітін.

Нагадаємо, що 19 березня заступник керівника легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" заявив, що Путіну через рейди в РФ доведеться перекинути війська з України.

До того ж 13 березня експерти ISW заявили, що влада РФ наказала посилити охорону кордонів у зв'язку з діями представників добровольчих батальйонів.