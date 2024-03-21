"Переходят из рук в руки": в ЛСР рассказали, откуда российские добровольцы получают оружие и технику

По словам бойца Легиона "Свобода России" Алексея Барановского, добровольцы пользуются также техникой производства Украины, поскольку функционируют как полноценное украинское подразделение.

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У российских добровольцев имеется доступ к вооружению, которое находится в их распоряжении как части интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Кроме того, их арсенал постоянно пополняется за счет захваченного вражеского вооружения. Об этом сообщил боец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время пресс-конференции.

Как пояснил Барановский, в соответствии с международным правом, российские добровольцы, находящиеся на территории Украины, считаются военнослужащими украинской армии и обладают такими же правами и обязанностями, как и украинские военные.

"Когда мы идем на территорию России — мы уже не военнослужащие ВСУ, которые взяли в руки оружие. Какое оружие? Трофейное оружие, перетрофеенное оружие. Часто оружие и техника переходят из рук в руки и мы этим пользуемся", — добавил он.

В частности, Барановский подчеркнул, что добровольцы используют технику украинского производства, так как они действуют как полноценное украинское подразделение на территории Украины, а также как повстанческое подразделение, когда совершают рейды на территорию России.

Командир "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин также отметил, что в настоящее время не следует недооценивать возможности современных военных рынков, которые с 2014 года предоставляют широкий ассортимент стрелкового оружия, танков, систем реактивного залпового огня и другого военного оборудования.

"Но в целом теперь в распоряжении РДК есть замечательный грузовик "Ахмат". Пользуясь случаем, передаю благодарность руководству Чеченской Республики за этот невольный подарок, который они нам сделали. У нас теперь есть и Тигр, это тоже аналог бронированного небольшого транспорта. Мы полагаемся на трофейную технику", — заявил Никитин.

Напомним, что 19 марта заместитель руководителя Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что Путину из-за рейдов в РФ придется перебросить войска из Украины.

К тому же 13 марта эксперты ISW заявили, что власти РФ приказали усилить охрану границ в связи с действиями представителей добровольческих батальонов.