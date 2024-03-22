Мішель закликав перевести економіку в "стан бойової готовності": про що домовилися в ЄС

За словами глави Європейської ради, ЄС має раціональніше і швидше витрачати кошти, полегшити доступ до фінансування оборонного сектору, а також "підтримати Україну просто зараз".

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейському союзу необхідно підвищити свою обороноздатність. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі X.

"Ми повинні підвищити нашу готовність до оборони і привести економіку в стан бойової готовності, щоб відповідати гостроті загрози", — заявив Мішель.

За словами політика, на цей час у ЄС є три цілі:

підтримати Україну просто зараз;

раціональніше і швидше витрачати кошти разом;

полегшити доступ до державного та приватного фінансування оборонного сектору.

Зі свого боку прессекретарка голови Євроради Катерина Касінге на своїй сторінці в X розкрила докладніший план ЄС. Згідно з опублікованим документом, європейські країни домовилися:

стимулювати розвиток і спільні закупівлі для усунення критичних прогалин у потенціалі Євросоюзу;

наростити спільні інвестиції в оборонний сектор, включно з дослідженнями, розробками, плануванням, індустріалізацією та спільними закупівлями;

підвищити стійкість, гнучкість і здатність розробляти і виробляти інноваційну оборонну продукцію оборонної промисловості ЄС;

стимулювати подальшу інтеграцію європейського оборонного ринку в рамках ЄС;

підтримати ініціативи щодо продовження інвестицій у кваліфікованих працівників.

План ЄС зі зміцнення військового потенціалу Фото: X (Twitter)

План ЄС зі зміцнення військового потенціалу Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, 18 березня Шарль Мішель написав у своїй колонці для La Libre, що ЄС стоїть переднайбільшим викликом безпеці з часів Другої світової війни і якщо європейські країни не нададуть достатньої допомоги Україні для зупинки Росії, то стануть наступними.

Раніше, 2 лютого, західні військові оглядачі вказали на те, що за час війни на російських підприємствах на 30% збільшилася кількість працівників.