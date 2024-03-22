Мішель закликав перевести економіку в "стан бойової готовності": про що домовилися в ЄС
За словами глави Європейської ради, ЄС має раціональніше і швидше витрачати кошти, полегшити доступ до фінансування оборонного сектору, а також "підтримати Україну просто зараз".
Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейському союзу необхідно підвищити свою обороноздатність. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі X.
"Ми повинні підвищити нашу готовність до оборони і привести економіку в стан бойової готовності, щоб відповідати гостроті загрози", — заявив Мішель.
За словами політика, на цей час у ЄС є три цілі:
- підтримати Україну просто зараз;
- раціональніше і швидше витрачати кошти разом;
- полегшити доступ до державного та приватного фінансування оборонного сектору.
Зі свого боку прессекретарка голови Євроради Катерина Касінге на своїй сторінці в X розкрила докладніший план ЄС. Згідно з опублікованим документом, європейські країни домовилися:
- стимулювати розвиток і спільні закупівлі для усунення критичних прогалин у потенціалі Євросоюзу;
- наростити спільні інвестиції в оборонний сектор, включно з дослідженнями, розробками, плануванням, індустріалізацією та спільними закупівлями;
- підвищити стійкість, гнучкість і здатність розробляти і виробляти інноваційну оборонну продукцію оборонної промисловості ЄС;
- стимулювати подальшу інтеграцію європейського оборонного ринку в рамках ЄС;
- підтримати ініціативи щодо продовження інвестицій у кваліфікованих працівників.
Нагадаємо, 18 березня Шарль Мішель написав у своїй колонці для La Libre, що ЄС стоїть переднайбільшим викликом безпеці з часів Другої світової війни і якщо європейські країни не нададуть достатньої допомоги Україні для зупинки Росії, то стануть наступними.
Раніше, 2 лютого, західні військові оглядачі вказали на те, що за час війни на російських підприємствах на 30% збільшилася кількість працівників.