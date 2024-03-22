Масований обстріл України: у Польші знову підняли бойову авіацію через ракетні удари РФ

Командування попередило місцевих жителів про "високий рівень шуму", особливо у південно-східній частині країни.

Уранці п'ятниці, 22 березня, у Польщі підняли в повітря авіацію внаслідок нічної ракетної атаки російських окупантів по Україні. Про це повідомили у Збройних сил Польщі в X (колишній Twitter).

За інформацією командування, вночі, 22 березня, спостерігалася висока активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів з літаків Ту-95, Ту-22 та МІГ-31 по об’єктах, розташованих на українських територіях.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Збройних силах Польщі попередили, що задіяння польської та союзницької авіації може призвести до збільшення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 березня, Збройні сили Російської Федерації атакували територію України ракетами. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті прогриміло близько 15 вибухів, є відключення світла, ворог цілиться по енергетичній структурі. Крім того, голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що ЗС РФ завдали 8 ракетних ударів по Запоріжжю, уражено об'єкти інфраструктури.

Згодом керівник Ради оборони Кривого рогу Олександр Вілкул повідомив, що ЗС РФ здійснили комбіновану атаку ракетами та Shahed по місту. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, введені графіки аварійних відключень.