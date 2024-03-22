ЗС РФ завдали комбінованих ударів по Кривому Рогу: у місті запровадили аварійні графіки відключень

За інформацією керівника Ради оборони міста Олександра Вілкули, росіяни "били" по місту ракетами та Shahed. У Кривому Розі введені графіки аварійних відключень.

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У пʼятницю зранку, 22 березня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. В результаті атаки російських окупантів є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Про вибухи Вілкул повідомив ще о 05:05. Він зазначив, що ЗС РФ здійснили комбіновану атаку ракетами та Shahed.

Згодом керівник Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що є влучання в об`єкти критичної інфратруктури.

"Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки. Нагадую, що у місті працює 213 Пунктів незламності, в яких усе є", — йдеться у повідомленні.

Крім того, він додав, що у місті введені графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.

Нагадаємо, 22 березня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті прогриміло близько 15 вибухів, є відключення світла. За його словами, ворог цілиться по енергетичній структурі. Крім того, голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що ЗС РФ завдали 8 ракетних ударів по Запоріжжю, уражено об'єкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки.

21 березня російські окупанти, після паузи в 44 дні, також завдали ракетного удару по Києву. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і балістичні ракети з території РФ.