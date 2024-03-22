Нова загроза чи психологічний тиск. Для чого РФ показала виробництво ФАБ-3000

У Росії є лише один носій авіабомб ФАБ-3000 — це стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, яким окупанти навряд чи ризикуватимуть близько до лінії фронту. Фокус розібрався, що відомо про виробництво 3000-кілограмових бомб і як із ними боротися.

Міністру оборони РФ Сергію Шойгу відзвітували, що на підприємстві "53-й Арсенал" розгорнули виробництво фугасних авіабомб ФАБ-1500 і ФАБ-3000. Їх виробництво та відновлення налагодили в лютому 2024 року. Фокус розібрався, яку загрозу несуть нові бомби, які літаки є їх носієм і якою може бути протидія.

Російська армія застосовує фугасні авіабомби з комплектами УМПК, які збільшують радіус дії та підвищують точність. Такі комплекти є для бомб ФАБ-250, ФАБ-500, касетних РБК-500, ФАБ-1500. За добу окупанти застосовують близько 100 бомб із УМПК. Носіями снарядів є винищувач-бомбардувальник Су-34 та бомбардувальник Су-24М. Заявляється, що в Нижньогородській області сильно збільшили виробництво ФАБ-500 і удвічі збільшили виробництво ФАБ-1500, які активно застосовуються на війні.

ФАБ-3000 (ліворуч) у порівнянні з ФАБ-1500 (праворуч) Фото: скриншот

Які характеристики має авіабомба ФАБ-3000

ФАБ-3000 — це фугасна авіабомба, яка була розроблена в 1946 році. Вона важить 3000 кг, із якої 1400 кг — вибухова частина. Бомба має одразу три детонатори. Єдиним носієм наразі є Ту-22М3, із тих, що перебувають у строю російської армії. Загалом носіями були й бомбардувальники Ту-4 й Ту-16.

Порівняння розмірів авіабомб Фото: Вікіпедія

Потенційний радіус ураження ФАБ-3000 — 46 метрів. Радіус ураження осколками ще 260 метрів. Такими бомбами окупанти бомбили "Азовсталь" під час оборони Маріуполя на початку повномасштабної війни. Авіабомба через свою масу та потужність може уражати бетонні споруди, укриття, укріплення, греблі та промислові споруди.

Потенційне застосування ФАБ-3000 Фокус обговорив із авіаційним експертом Анатолієм Храпчинським. Він повідомив, що ФАБ-3000 кріпляться в Ту-22М3 у внутрішньому відсіку, і підіймати він може одночасно два такі снаряди.

"Із урахуванням того, що вони кріпляться всередину, складно уявити, як вони імплементують УМПК, щоб із нього зробити КАБ. По-друге, ми бачили КАБ-1500, які вони намагалися криво робити. Тут ФАБ-3000 — це набагато складніше", — пояснює Фокусу експерт.

Скид авіабомби ФАБ-3000 відбувається з висоти 15 км. У такому випадку швидкість польоту складе 1200 км/год.

Скид авіабомби з внутрішнього відсіку літака Ту-22М3

Ту-22М3 чи Су-34 – чи бомбитиме РФ Україну ФАБ-3000

Наразі єдиним носієм фугасних авіабомб ФАБ-3000 є стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Проте суто технічно літак Су-34 також може стати носієм снаряда. Його заявлена максимальна вантажність складає 10 400 кг, що в теорії дозволяє його підіймати. За словами Анатолія Храпчинського, питання для Су-34 полягає в центруванні боєприпасу. Якщо 3000-кілограмову бомбу спробувати прикріпити на крила, то їх треба буде посилювати, якщо "під брюхо", то необхідно буде теж зробити додаткову роботу. Технічне питання в такому випадку є дуже складним.

Ту-22М3 є єдиним носієм бомби ФАБ-3000, яким вони не стануть ризикувати, бо українська ППО зможе по них відпрацювати Фото: Мiноборони РФ

Якщо ж ПКС РФ застосовуватимуть авіабомби з Ту-22М3, то їм треба буде заходити в радіус дії української ППО.

"Буки" та всі ці радянські системи зможуть дуже гарно збивати літаки. Про Patriot чи IRIS-T я взагалі мовчу, тут 100% входить в радіус дії. Але тут питання в тому, що якщо вони з ФАБ-3000 зроблять КАБ, то їм, безумовно, треба буде входити в зону дії нашої протиповітряної оборони", — продовжує авіаційний експерт і додає, що ПКС РФ не ризикуватимуть Ту-22М3 так близько над лінією фронту.

Тому Анатолій Храпчинський вважає, що показова поява Шойгу та повідомлення про відновлення виробництва — це психологічний тиск на Україну. Найімовірніше, вони не виробляють нові бомби, а розконсервовують радянські запаси. До того ж ФАБ-3000 не матиме такої дальності польоту, як у КАБ-500 — у 60-70 км. Максимальна дальність буде 40 км, бо вона важча. У розмові з Фокусом Анатолій також порівнює російські УМПК з французькими аналогами AASM Hammer. Російські Су-34 для скидання КАБ-500 використовують модуль СВП-24, який вираховує висоту, місце та позицію літака, із якої треба скидати снаряд для ураження цілі. Французькі ж бомби мають реактивну тягу, тому українським літакам не потрібно злітати на більшу висоту й запускати її в певний момент.

Схематичний вигляд бомби Hammer

Як боротися з ФАБ-3000

Збивати бомби ФАБ-3000, як і інші ФАБи, буде складно. Тому Україна могла б влаштувати диверсію на заводі "53 Арсенал", який перебуває в зоні ураження далекобійних дронів-камікадзе. За словами Храпчинського, у такому випадку не потрібен дрон із боєголовкою 50-60 км, достатньо буде уразити склад із готовою продукцією. Також варто знищувати літак-носій, а не намагатися збити бомбу. В такому випадку потрібні засоби ППО або західні винищувачі F-16.

"53 Арсенал" Фото: Google Earth Завод ім. Свердлова Фото: Google Earth

У виданні Defense Express додають, що "53 Арсенал" дислокований у селищі Юганець Нижньогородської області. Окрім авіабомб, там виробляють боєприпаси від 30-мм і ВОГів до 152-мм пострілів. Також вони спеціалізуються на відновленні самих боєприпасів і компонентів до них. За словами Сергія Шойгу, виробництво збільшилося у 2,5 разу. За три кілометри від заводу розташоване найбільше російське виробництво вибухових речовин — завод ім. Свердлова в Дзержинську. Але такі обʼєкти мають бути захищені потужною протиповітряною обороною.