Є жертва: з'явилися нові подробиці ракетних ударів ЗС РФ по ДніпроГЕС (фото, відео)

Наразі відомо про потребу у повному відновленні машинного залу і електричного обладнання. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що російська ракета влучила у транспорт з працівниками, а Офіс генпрокурора зазначає, що одна людина дістала несумісні із життям травми.

Протягом сьогоднішньої ночі російські окупанти масовано атакували Україну ракетами, внаслідок чого було уражено Дніпровську ГЕС. Офіс генерального прокурора підтвердив факт ракетного удару по ДніпроГЕС, внаслідок чого є жертви. Фокус публікує актуальну інформацію щодо ворожої атаки на стратегічний об'єкт.

Директор Укргідроенерго Ігор Сирота в коментарі "Радіо Свобода" заявив, що на території ДніпроГЕС зафіксовано два влучання.

За його словами, невідомо, яким чином ракетна атака РФ зрештою вплине на роботу Дніпровської ГЕС. Водночас збитки через обстріл суттєві, тому ситуація є критичною.

Сирота наголосив, що Дніпровська ГЕС складається з двох станцій – ГЕС-1 та ГЕС-2. Щодо ГЕС – 2, то там ситуація взагалі критична, залишається невідомо, яким чином вона зможе працювати далі, а також якою буде її потужність. Армія РФ атакувала станцію двома ракетами, внаслідок цього є прямі влучання.

Керівник Укргідроенерго додав, що ракета влучила в одну опору, у зв'язку з чим розбиті підкранові балки. Зараз роботу ГЕС-1 також припинено. Співробітники Укргідроенерго вживають відповідних заходів, аби піднімати затвори і спрацьовувати водою, оскільки вони через станцію пропрацювати цю воду не зможуть.

Сирота вважає, що доведеться повністю відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання.

"Ми прорахуємо наслідки протягом дня, тоді стане зрозуміло, що відбулося. І чи зможе взагалі працювати ГЕС і в якому режимі", — пояснив Ігор Сирота.

Тим часом в Офісі генпрокурора повідомили про початок розслідування за фактом масованого обстрілу Запоріжжя та Дніпровської ГЕС. Зокрема Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Слідство повідомило, що російські війська вранці 22 березня 2024 року нанесли попередньо 20 ракетних ударів по території м. Запоріжжя.

Внаслідок атаки пошкоджень і руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури міста, у тому числі Дніпровська ГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні транспортні засоби. Через обстріл Дніпровської ГЕС одна людина загинула. Всі відповідні служби вже працюють на місці.

У свою чергу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі написав, що російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. Там були звичайні люди, які просто їхали на роботу. Однак Офіс генпрокурора не підтвердив інформацію Андрющенка про влучання ракети у транспорт.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Раніше Фокус у своєму матеріалі розповів про усі наслідки масованого ракетного обстрілу України, який ЗС РФ здійснили 22 березня.