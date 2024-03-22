17-річним хлопцям вручатимуть повістки в Україні: в ТЦК назвали причини

Українські хлопці в рік досягнення 17-річного віку повинні зʼявитися в ТЦК та СП. Проігнорувати виклик можна лише при наявності поважних причин.

В Україні 17-річним хлопцям почали виписувати повістки для приписки. Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook.

"На призовних дільницях ТЦК та СП Одеської області триває приписка юнаків 2007 року народження", — йдеться у повідомленні.

Згідно з українським законодавством, чоловіки в рік досягнення 17 років повинні прибути до ТЦК та СП. Зокрема, тим особам, яким вручили повістки для приписки, потрібно особисто прибути на призовні дільниці районних ТЦК за місцем проживання. Загалом приписці підлягають чоловіки, що мешкають на території Одеського району чи міста.

У ТЦК зауважили, що в повістці також вказаний перелік документів, які хлопці повинні подати до призовних дільниць.

"Звертаємо увагу, що юнаки мають прибути на дільниці у строк, вказаний у повістці. Якщо допризивник не може прибути на дільницю у зазначений час, на то мають бути поважні причини", — наголосили у військкоматі.

Своєю чергою приписна кампанія необхідна для взяття хлопців на військовий облік, визначення кількості майбутніх військовозобовʼязаних і придатних до проходження військової служби, й для встановлення їх особистих якостей, фаху й рівня освіти.

Натомість посвідчення про приписку до призовної дільниці видається тим, хто приписаний до неї, та кого визначено придатним або тимчасово непридатним до військової служби, чи таким, хто потребує лікування.

Нагадаємо, 20 березня нардеп від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко розповів, що в Раді можуть дозволити подавати ухилянтів від мобілізації в розшук. Також планують збільшити штрафи та адміністративну відповідальність.

Тоді ж премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україні не потрібно мобілізувати 500 тисяч чоловіків. За його словами, кількість може бути меншою.