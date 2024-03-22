У Британії 10 українських льотчиків завершили початкову льотну підготовку перед F-16 (фото)

Льотчики вивчили англійську мову, а також опанували загальне керування, польот за приладами та навігацією. Вони готові до опанування F-16.

Королівські Повітряні сили Великої Британії відзвітували, що десятеро українських льотчиків пройшли початкову льотну підготовку на швидкісних реактивних літаках для подальшого переходу на винищувачі F-16. Про це повідомляє пресслужба ПС Великої Британії.

22 березня льотчикам вручили дипломи, щоб відзначити успішне завершення льотної підготовки на реактивних літаках. Також вони отримали знання авіаційної медицини та пройшли підготовку до високого перевантаження. Льотчиків навчили загального керування, польоту за приладами, навігації на низькому рівні та підготувати пілотів до опанування F-16.

"Сполучене Королівство лідирує в розбудові військово-повітряного потенціалу України протягом останніх двох років, удосконаливши свої літаки додатковим обладнанням, а також є першою країною, яка надала крилаті ракети великої дальності в Україну", — сказав міністр оборони Грант Шаппс.

Льотчики пройшли підготовку у Великій Британії Фото: Royal Air Force/Twitter

Він також додав, що льотчики стала ще на крок ближче до боротьби з незаконним вторгненням Володимира Путіна. Україна застосовує Повітряні сили з руйнівним ефектом для Чорноморського флоту РФ.

"Я неймовірно пишаюся їхніми зусиллями та зусиллями моєї команди, цивільної служби та підрядника — у підготовці їх до наступних кроків на шляху до бойової готовності", — заявив головний маршал авіації сер Річард Найтон.

Додатково українські льотчики пройшли навчання з вивчення англійської, щоб могли отримати відповідну кваліфікацію для поглибленого вивчення винищувача F-16.

Симулятор літака Український льотчик Підготовка у Великій Британії Фото: Royal Air Force/Twitter

"Мені сподобалося бути в Сполученому Королівстві та бути частиною цієї навчальної програми. Курс був складним і приємним, це зробило мене кращим пілотом. Я вдячний Великій Британії за підтримку України, а також особисто вдячний інструкторам Королівських ВПС за те, що вони підготували мене до майбутнього", — заявив один із українських льотчиків.

Нагадаємо, 22 березня Нідерланди повідомили про придбання ракет для українських F-16 на понад 150 млн.

19 березня в Міноборони Бельгії показали навчання льотчиків ЗСУ на F-16.