"Хоче повернути собі колишнє": в Швеції попередили ЄС щодо підготовки до тривалого конфлікту з РФ

Міністр закордонних справ Швеції вважає, що ЄС повинен відмовитися від надання пакетів та зосередитися на співпраці щодо постійної підтримки України.

Європейський Союз повинен готуватися до тривалого конфлікту з Росією. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом.

Він закликав надати довгострокову військову та фінансову підтримку Україні. Дипломат наголосив на тому, що триває війна з країною, яка не відчуває жодних обмежень, яка "хоче повернути собі колишнє імперське минуле".

"Ми повинні робити більше", – наголосив він.

Міністр закордонних справ Швеції висловив оптимізм щодо шансів України здобути перемогу у війні.

Коли його запитали стосовно перспектив відправлення військ НАТО в Україну, нещодавню суперечливу пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона, представник Швеції не став прямо відповідати. Він наголосив на важливості організації навчальних місій для українських військових за межами України, подібних до тих, у яких брав участь Стокгольм.

Міністр закордонних справ Швеції вважає, що ЄС повинен відмовитися від надання пакетів та зосередитися на співпраці щодо постійної підтримки України. Він запевнив у подальшій підтримці скандинавської країни українського війська.

"Ми робимо дуже багато. Ми готові зробити більше", – заявив Більстрьом.

Нагадаємо, 15 березня Швеція підтримала ініціативу Чехії та надасть 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України. Уряд скандинавської країни дозволив Управлінню оборонних матеріалів (FMV) вести переговори з відповідальним органом Чеської Республіки стосовно реалізації плану постачання. Міністр оборони Пол Йонсон розповів, що потреба в боєприпасах для України велика, особливо це стосується артилерійських снарядів.