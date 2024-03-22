Закон про мобілізацію: у Раді розказали, хто не матиме відстрочки від призову (перелік)

Профільний комітет парламенту розглянув половину правок до мобілізаційного законопроєкту. За словами депутатки Ірини Фріз, члени комітету підтримали відстрочку для аспірантів усіх форм навчання.

У четвер, 21 березня, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 260 правок до законопроєкту про мобілізацію №10449. Народні депутати зупинились на 2105 правці з 4197. Про це повідомила 22 березня народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" і член оборонного комітету Ірина Фріз у Facebook

За її словами, профільний комітет на засіданні не підтримав надання відстрочки для таких категорій громадян:

особи начальницького складу ДБР та НАБУ;

співробітники МЗС України та особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний та Повноважний Посол;

особи, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій;

працівники позашкільної освіти;

неповнорідні брати/сестри які є доглядачами;

творчі працівники, реставратори, головні зберігачі фондів та керівники національних закладів культури.

Фріз уточнила, що члени комітету вважають, що питання відстрочки релігійних діячів має бути врегульоване Законом про альтернативну службу, а не законом про мобілізацію. Вона пояснила, що згідно з Конституцією, всі громадяни України мають рівні права та обов’язки не зважаючи на релігійні та інші переконання.

Право на відстрочку незалежно від форми навчання (бюджетна чи комерційна) будуть мати всі аспіранти. Комітет підтримав цю правку, повідомила Фріз.

Нагадаємо, що згідно з урядовим законопроєктом про мобілізацію № 10449, аспіранти, які здобувають освіту на умовах контракту, підлягають призову на час мобілізації.

Крім цього, члени комітету погодили відстрочку від мобілізації для доглядачів:

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей);

які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами із інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі).

члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду);

Народна депутатка додала, що наступного разу комітет збереться на засідання у понеділок, 25 березня.

Нагадаємо, 21 березня народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко сумнівається, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт про мобілізацію до кінця березня. За його словами, потенціал щодо ухвалення документа залежатиме від загального налаштування фракцій і груп під час розгляду в сесійній залі.

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" і також член оборонного комітету Федір Веніславський запевнив, що призовний вік в Україні не буде нижчим за 25 років.