КАБ — найнебезпечніша зброя у війні в Україні: навіть винищувачі F-16 не панацея, — Forbes

За словами журналістів, кориговані бомби, можливо, небезпечніші за FPV-дрони та навіть за артилерію. Поки що Україна мало що може протиставити такому підходу окупаційного угруповання РФ: не вистачає зенітно-ракетних комплексів.

Авіабомба, що коригується, з висувними крилами та комплектами супутникового наведення можуть стати одним із найважливіших озброєнь РФ у повномасштабній війні проти України, яка триває вже 25 місяців. Про це пише Forbes.

КАБи потенційно можуть відіграти ще більш важливу роль ніж FPV-дрони й навіть артилерія. На сьогодні Україна мало що може протиставити такому підходу окупаційного угруповання РФ, оскільки не вистачає зенітно-ракетних комплексів. Винищувачам ЗСУ радянського зразка бракує дальності ураження бомбардувальників із КАБами. А європейських F-16, які могли б наблизити перемогу, ще немає.

Їх скидають сотнями з відстані 40-60 км і систематично руйнують українську оборону, що полегшує просування штурмових груп.

КАБи стали головною причиною того, чому українському гарнізону в Авдіївці довелося відступити після запеклої чотиримісячної битви.

У розпал боїв за Авдіївку в середині лютого російська авіація всього за два дні збила 250 КАБів.

"Ці бомби повністю знищують будь-яку позицію", — писав Єгор Шугар, боєць 3-ї ОШБр, що прикривала відхід авдіївського гарнізону.

ЗС РФ масштабували застосування таких бомб, тепер ця практика застосовується щодо інших населених пунктів, які РФ намагається захопити.

Повітряним силам вдавалося збивати російські бомбардувальники за допомогою Patriot, але потім в один вдалий для росіян день два американські ЗРК на передовій могли бути знищені, а наявні Patriot, судячи з усього, з передової відвели.

50 або 60 літаків Lockheed Martin F-16, які Україна може отримати з Данії, Нідерландів і Норвегії, можуть надати українському командуванню нові можливості. Оснащені системою самозахисту AN/ALQ-213 — датчиками, блоками перешкод і засобами протидії — F-16 можуть безпечно підлітати ближче до лінії фронту або навіть над нею.

Виявивши цілі на відстані до 112 км за допомогою своїх радарів AN/APG-66(V)2, пілоти F-16 можуть запустити ракети AIM-120 з відстані 90 км — досить далеко для ураження бомбардувальників з КАБами. При цьому не потрібно перебувати в контрольованому РФ повітряному просторі.

AIM-120 — це ракета типу "вистрілив і забув" із власним крихітним радаром.

Але не варто розглядати F-16 з ракетами AIM-120 як суперзброю: їх не можна назвати невразливими для ворожих ракет. За словами журналістів, щойно Україна введе їх у бій найближчими тижнями чи місяцями, будуть і втрати, і, можливо, не тільки техніки, а й особового складу Повітряних сил. Питання в тому, що Київ отримає від цієї жертви.

Якщо українське командування справді усвідомлює небезпеку, яку становлять російські КАБ для українських позицій на землі, воно повинно агресивно розвернути F-16 і націлитися на російські Су з бомбами, що планують.

"Проблема масштабного застосування КАБ, найімовірніше, нікуди не подінеться, — вважають українські аналітики з Frontelligence Insight, — і рішення може бути досягнуте тільки завдяки додатковим закупівлям і розгортанню систем протиповітряної оборони Patriot і F-16, оснащених сучасними системами протиповітряної оборони "повітря-повітря".

Нагадаємо, що експерт пояснив, що ЗС РФ стирають села КАБами, і пояснив, що насправді мав на увазі Путін, говорячи про "санітарні зони".

Також повідомлялося, що у ЗС РФ перевага в небі, а генерал розповів про техніку для ЗСУ, яка може змінити становище на передовій.