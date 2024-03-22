ЗС РФ обстріляли енергоінфраструктуру України: у яких регіонах немає світла

За даними Міненерго, найскладніша ситуація з електропостачанням у Харкові. Там знеструмлено 600 тисяч абонентів, але проблеми є і в інших областях.

В Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської ракетної атаки, яку здійснили ЗС РФ вранці 22 березня. Енергетики уже частково заживили високовольтні лінії у низці областей. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. Фокус в одному матеріалі зібрав все, що відомо про стан справ в енергетичному секторі у регіонах України.

На Дніпровській ГЕС фахівці запустили в роботу частину обладнання, але станція все ще не спроможна виробляти електрику.

У Запорізькій області зняли мережеві обмеження, однак фіксуються знеструмлення через бойові дії.

У Львівській і Вінницькій областях заживили споживачів після аварійних робіт.

Одеська область

Одеса та Одеський район переходять не екстрені відключення світла. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

"Графіки відключень наразі застосовувати неможливо. Причина: значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу", — пояснили в ДТЕК і запевнили, що енергетики роблять все можливе, аби світло повернулось у домівки українців, утім стабілізація енергосистеми області потребує більше часу.

Харківська область

Згідно з повідомленням Міненерго, найскладніша ситуація зі світлом наразі у Харкові. Приблизно 600 тисяч домогосподарств знеструмлені. У місті триває робота над заживленням критичної інфраструктури.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону оцінив ситуацію як складну. За його словами, фахівці будуть працювати цілодобово, щоб якомога скоріше відновити подачу електроенергії. Однак Синєгубов не назвав конкретних термінів і пояснив, що у такий спосіб влада утримується від інформування ворога.

"Енергетики втримали критичну інфраструктуру міста та забезпечили роботу найнеобхідніших обʼєктів. Наступний етап — побутові споживачі", — сказав очільник Харківської ОВА.

Дніпропетровська область

Більшість жителів Дніпропетровщини зі світлом. Про це у Telegram написав голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Енергетики повернули світло більшості мешканців області, будинки яких знеструмила сьогоднішня атака. Заживили 375 тисяч абонентів", — повідомив він.

Лисак додав, що поки без електрики приблизно 35 тисяч людей. Здебільшого це жителі Павлограда. Голова ОВА запевнив, що бригади роблять максимум, аби якнайшвидше виправити ситуацію.

Також Лисак поінформував щодо відновлення водопостачання. Без тепла — Тернівка і частково Павлоград.

Хмельницька область

Російська атака на Хмельниччині залишила без світла понад 201 тисячу абонентів. В ОВА о 13:45 повідомили, що значну частину споживачів перезаживили. Без електропостачання було 20 тисяч домогосподарств у 15 населених пунктах області.

Станом на 15:00, згідно з повідомленням Міненерго, кількість абонентів без світла зменшилась до двох тисяч.

У Хмельницькій ОВА попросили використовувати електроенергію ощадливо та раціонально і не вмикати одночасно декілька приладів.

Донецька область

На Донеччині скасували екстрені відключення. 140 тисяч родин знову зі світлом, повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, 22 березня Збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. ППО знищила 55 БПЛА, 35 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 та 2 керовані авіаракети Х-59.

Російські цілі атакували українську енергетику. В Кабміні завили, що це була наймасштабніша атака за останній час.