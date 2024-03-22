30-річних курсантів віддавали тільки мамам: нардепи знайшли порушення в Академії сухопутних військ

Курсанти освітнього закаду поскаржилися на вибиті зуби, зламані пальці, відсутність медикаментів та погане харчування. В академії відреагували зауваженням начальнику курсу.

Національна академія Сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного у Львові потрапила у скандал. Курсанти поскаржилися до тимчасової слідчої комісії щодо надання їм звільнень. Про це в мережі розповіла народна депутатка Юлія Яцик, яка є членкинею Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів порушення прав військовослужбовців.

За її словами, у курсантів виникла проблема з походом у звільнення, оскільки їм їх давали виключно у разі, якщо за ним приїжджають батьки або дружина.

"Як на мене, абсурдною є ситуація, коли 30-річного офіцера забирає на вихідний мама", — написала депутатка.

За її словами, комісія дослідила всі надані їм матеріали та докази і заслухала заслухали фігурантів справи.

"Так, начальник факультету Т. пояснив, що порядок звільнень курсантів за умови передачі курсанта "з рук в руки" був встановлений наказом начальника академії. Усним. Проте присутній в залі керіник П.П. Ткачук зробив здивований вигляд і сказав, що такого наказу він не видавав, а тому це є особистою ініціативою його підлеглих", — розповіла Юлія Яцик.

Нестатутні відносини

Далі вона повідомила, що також були скарги від курсантів на цькування збоку педагогів за активну позицію.

Так, під час ранкового шикування один із начальників курсу А. попередив курсанта П. про те, що по ньому буде проведено службове розслідування.

"Не розуміючи підстав для цього, курсант П. попросив дозволу поставити питання, на що начкурсу А. сказав що "Ви заіб@ли своїми питаннями", а курсант П. відповів "Ви нас теж". На що начкурсу А. вивів курсанта П. зі строю і оголосив йому догану "за розмови в строю", та перейшов на нецензурні висловлювання, публічні приниження курсанта та погрози тим, хто буде його підтримувати. Через це курсант П. залишив стрій", — розповіла депутатка.

Вона додала, що ця розмова між викладачем і курсантом стала причиною суворої догани, а матеріали розслідування передали до ДБР для порушення кримінальної справи щодо непокори. Між тим військова служба правопорядку не знайшла факту нестатутних відносин в НАСВ, зазначені в скарзі курсантів.

Булінг, відсутність ліків і "ротна каса"

Також курсанти скаржилися на застосування фізичних заходів впливу начкурсом А. Крім того, перед початком засідання комісії, члени ТСК провели ряд анонімних бесід з курсантами НАСВ з різних курсів, які розповіли про "ротну касу", коли курсанти зкидуються на різні потреби (купівлю принтеру, паперу, миючих засобів, тощо), звільнення курсантів регулюється в ручному режимі (хочеш у звільнення — купи папір, чи заправ картридж тощо). Є випадки цькування, приниження та булінгу курсантів, у медпункті відсутні медичні засоби, крім ібупрофена і парацетомола, якими лікують усі хвороби.

Також депутатка розповіла, що від 30% до 60% курсантів в групах не харчуються в їдальні з різних причин (здебільшого через несмачні страви та низьку якість продуктів).

"Допитаний начальник курсу А. вказав, що дійсно використовував ненормативну лексику у спілкуванні з курсантами, але працює над собою і визнав спосіб виховання, коли змусив курсанта зʼїсти цигарки перед всією ротою і заперечив факт застосування сили до курсанта, коли зламав об нього два пальці (зауважив, що то був факт самокаліцтва, коли йому на пальці впав ящик), заперечив факт вибиття зубу курсанту групи танкістів (цей курсант перевівся до іншого навчального закладу). Всі звинувачення курсантів вважає брехнею і наклепом ", — розповіла депутатка.

Начальник академії після оприлюднення цих скарг зазначив, що вони відреагували на цю ганебну поведінку підлеглих, оголосивши зауваження начкурсу А.

"Ці курсанти — це діти, які вступили на навчання саме в час війни в Україні! Свідомо повʼязали своє життя з захистом держави! Це наша майбутня військова еліта! Їх потрібно мотивувати, виховувати, дбати про них! В іншому випадку, ми матимемо демотивоване військо з числа не народжених для війни бусінок, виловлених з Тиси чи витягнутих воєнкомами з ресторанів. Робота ТСК триває. Далі буде", — зазначила Юлія Яцик.

Командування Сухопутних військ ЗСУ відреагувало на скандал

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що ухвалили рішення про перевірку стану справ в Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

"Будуть перевірені на відповідність реальному стану справ випадки, які були оприлюдненні тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради. У разі підтвердження зазначених випадків будуть прийняті усі необхідні заходи, а до відповідальних посадових осіб будуть застосовані стягнення відповідно до чинного законодавства України. Результати перевірки будуть доведені до громадськості", — йдеться у заяві.

Також у Сухопутних військах ЗСУ заявили, що триває війна і дискредитація військовослужбовців тільки грає на руку ворогу.

"Рекомендуємо посадовим особам, незалежно від статусу, відповідально ставитись до комунікування питань, пов'язаних з виконанням службових обов’язків військовослужбовцями. Особливо — щодо звинувачення тих чи інших посадових осіб та колективів.Емоційно забарвлені звинувачення та спроби популістичних вкидів неприпустимі. Необхідно ретельно перевіряти інформацію і лише після підтвердження реальних випадків робити будь-які заяви", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в одній з військових частин на Одещині відповідальний по військовій частині побив підлеглого. В Державному бюро розслідувань почали розслідування інциденту.

Раніше повідомлялося, що у одній із військових частин на Миколаївщині під час шикування сержант побив трьох військових. Для побиття він скористався биткою, а покарання за свої дії до цих пір так і не поніс.