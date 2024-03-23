"Послаблюють деякі потужності": в ISW назвали мету масованого обстрілу України 22 березня

На думку американських аналітиків, російські окупанти можуть продовжити удари по українській енергосистемі, користуючись затримками військової допомоги Києву.

Збройні сили Російської Федерації атакували енергетичну інфраструктуру України 22 березня, зокрема для того, щоб перешкодити зусиллям України з розвитку оборонної промисловості. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 22 березня.

Аналітики зробили висновок, що російські обстріли України взимку 2023-2024 років значною мірою були націлені на оборонні підприємства, а удари ЗС РФ по енергетичних об'єктах навесні 2024 року, ймовірно, покликані зупинити стрімке розширення українського військово-промислового комплексу.

"Російські війська неухильно послаблюють деякі потужності української енергетики: захопили Запорізьку АЕС (ЗАЕС) у березні 2022 року, окупували Каховську ГЕС (КТЕ) у лютому 2022 року та згодом зруйнували її греблю у червні 2023 року, а тепер завдали значної шкоди Дніпровській ГЕС (ДГЕС) у місті Запоріжжі під час обстрілу 22 березня 2024 року", — зазначили в аналітичному центрі.

У ISW також вказали на те, що російським окупантам не вдалося повністю зруйнувати українську енергосистему 22 березня, однак вони можуть продовжити удари по енергетичних об'єктах, користуючись затримками військової допомоги Києву з боку західних країн.

Крім того, американські аналітики вважають, що удари ЗС РФ можуть бути спрямовані на дестабілізацію ситуації всередині України, оскільки Москва намагається підірвати внутрішню і міжнародну довіру до українського уряду.

Масований обстріл 22 березня: що відомо

Нагадаємо, 22 березня ЗС РФ здійснили масовану атаку на Україну, унаслідок якої в низці міст були влучання в об'єкти генерації, системи передавання та розподілу електроенергії. Частина країни залишилася без світла.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що внаслідок масованого обстрілу енергетичної системи України компанія втратила майже половину своїх генерувальних потужностей. За його словами, руйнування енергооб'єктів настільки масштабні, що оцінюються в мільярди гривень і самостійно українські енергокомпанії не зможуть відновитися.

Керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов зазначив, що найсильніший удар припав на Запоріжжя — тільки по Дніпровській ГЕС окупанти запустили 8 ракет. Він наголосив, що це "надзвичайно важливий об'єкт", який "містить не тільки енергетичну складову, а й виконує інші функції".

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що росіяни застосували приблизно 90 різних ракет і понад 60 "Шахедів". Глава держави також наголосив, що у ракет росіян "немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі", а у дронів "немає нерішучості, як у деяких політиків".