У Харкові молодший лейтенант хотів уникнути мобілізації, ставши "студентом у Польщі"

У вироку суду йдеться про те, що чоловік через інтернет у серпні 2022 року купив собі фальшиві документи про те, що він навчається в Collegium Civitas у місті Варшава.

У Харкові чоловік отримав повістку, але, щоб уникнути мобілізації, вирішив стати "студентом" у польському вищому навчальному закладі. Про це йдеться у вироку Богодухівського районного суду Харківської області, повідомляє ТСН.

Повідомляється, що обвинувачений у званні "молодшого лейтенанта" в серпні 2022 року купив собі фальшиві документи про те, що він навчається в Collegium Civitas у місті Варшава. Покупку він зробив в інтернеті.

У матеріалах ідеться, що чоловік отримав такий пакет документів:

довідку про зарахування іноземця на навчання денної форми, договір університет-студент № 44376/2021/2022р від 28.08.2021 Колегіум Civitas;

заяву про обробку персональних даних;

підтвердження переведення-дублікат;

довідку про оплату за навчання на 2-му році денної форми навчання 1 ступеня за спеціальністю "Міжнародні відносини" навчального 2022/2023 року.

Зазначається також, що обвинувачений замовив офіційний переклад цих документів, щоб виїхати за кордон. Під час суду чоловік свою провину визнав і розкаявся. Він заявив, що має військовий фах, а лікарсько-медичною комісією його було визнано придатним до служби. Однак служити в ЗСУ чоловік відмовився.

У зв'язку з цим суд визнав чоловіка винним за статтею 336, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 Кримінального Кодексу України. Його було засуджено до 3 років позбавлення волі.

Вирок Богодухівського районного суду Харківської області Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Раді розповіли, хто не матиме відстрочки від призову. Профільний комітет парламенту розглянув половину поправок до мобілізаційного законопроєкту. За словами депутатки Ірини Фріз, члени комітету підтримали відстрочку для аспірантів усіх форм навчання.

Також повідомлялося, що народний депутат Федір Веніславський заявив, що обмежено придатних можуть направити в бойові частини. Повторне проходження ВЛК для обмежено придатних, як вважають парламентарії, дасть змогу прибрати корупційні ризики і визначити реальну придатність громадян до військової служби.