"Упустили момент": Україна не завершить війну кордонами 1991 року, — ветеранка (відео)

Переговори зможуть лише змінити динаміку бойових дій, тоді як сама війна триватиме до розвалу України або Росії, вважає керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Ветеранка, керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська заявила, що війна в Україні не зможе завершитися кордонами 1991 чи 2022 років. Про це вона повідомила в інтервʼю телеведучій Наталії Мосейчук.

Вона зауважила, що переговори можуть лише змінити динаміку бойових дій, тоді як війна триватиме до розвалу України або Російської Федерації. За її словами, третього не дано.

Наталія Мосейчук запитала в Берлінської, чи зможе війна звершитися кордонами 1991 років. Та відповіла, що ні, оскільки в України немає стільки ресурсів. Тоді як Київ також упустив момент, аби війна закінчилася кордонами 2022 року.

"Якби ми зустріли війну з тим розвитком технологій, який є зараз, так, ми б утримали і ми б забрати те, що втратили", — сказала Марія Берлінська.

Вона зазначила, що потрібно було, аби декілька років тому інженери та виробники отримали можливості, щоб відбулася технологія мілітаризація суспільства. Берлінська ж до цієї концепції прийшла ще під час перших своїх польотів в аеророзвідці на Донбасі.

"Ми менші, у нас менше ресурсів, у нас немає ядерної зброї, немає нафтодоларів, немає такої гігантської машини ВПК. Тому, як Давид може перемогти Голіафа розумом? А розум у 21 столітті — це технологічна мілітаризація суспільства", — додала вона.

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Марія Берлінська: що про неї відомо

Марія Берлінська — українська військова, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки". Також вона засновниця й керівниця найбільшого в Україні навчального проєкту для військових Victory Drones.

Від початку війни на сході добровільно вступила в батальйон "Айдар", брала участь в бойових діях, відповідаючи за аеророзвідку. Берлінська створила "Центр підтримки аеророзвідки" у січні 2015 року. Після 24 лютого 2022 року долучилася до волонтерів та допомагає ЗСУ.

Нагадаємо, 4 грудня 2023 року у ЗМІ повідомили, що для виходу на кордони 1991 року потрібно сил і засобів на 350-400 мільярдів доларів. Зокрема, потрібно заздалегідь домовитися з партнерами про постачання зброї й боєприпасів.

21 березня голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Україна може перемогти у війні з Росією. Він наголосив, що не потрібно бути песимістичними, оскільки так не здобути успіху.