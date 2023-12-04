Україні потрібно до $400 млрд для виходу на кордони 1991 року, – УП

За даними журналістів, Генеральний штаб підрахував, скільки сил та засобів потрібно для виходу на кордону. Також Ллойду Остіну нібито оголосили про потребу в 17 млн снарядів.

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Генеральний штаб Збройних сил України підрахував, що для виходу Україні на кордони 1991 року потрібно сил та засобів на 350-400 млрд доларів. Про це повідомляється в статті "Української правди" про ситуацію між Валерієм Залужного та Володимиром Зеленським.

Для того, щоб українські війська мали чим наступати, потрібно заздалегідь домовитись із партнерами про постачання зброї та боєприпасів. Генеральний штаб, як пишуть у виданні, має представити політичному керівництву стратегічний замисел, а також розписати конкретні потреби в техніці та боєприпасах. Його має бачити верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, Міністерство оборони та Верховна Рада, яка виділяє бюджет.

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Проте як зауважують автори, проблема не в тому, що немає плану дій на 2024 рік, а в тому, що реальний план не влаштовує ні політичне керівництво України, ні Захід.

"За даними УП, розрахунки Генерального штабу показують, що для виконання завдання президента зі звільнення всієї території України потрібно сил і засобів на 350-400 мільярдів доларів", — йдеться в статті.

Також стверджується, що під час візиту міністра оборони Ллойда Остіна в Київ, йому нібито озвучили деякі потреби української армії. Один із високопосадовців у Силах оборони сказав журналістам, що голові Пентагону озвучили потребу в 17 млн снарядів. "Ллойд Остін, мʼяко кажучи, здивувався", бо такої кількості боєприпасів не зібрати навіть в усьому світі, стверджують автори.

Нагадаємо, 3 грудня Ллойд Остін заявив, що США націлені допомагати Україні постачанням військової допомоги, щоб не дати перемогти Росії.

1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ не дав бажаних результатів.