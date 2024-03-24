Під Севастополем пролунали вибухи: на нафтобазі почалася масштабна пожежа, — соцмережі (фото)

За даними місцевих каналів, після сильних вибухів біля Севастополя загорілася нафтобаза, а після — росіяни перекрили Кримський міст.

У ніч на неділю, 24 березня, під тимчасово окупованим Севастополем пролунали вибухи. Так, у населеному пункті Гвардійське горить нафтобаза. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

"Ось такий димок спостерігається з боку селища Гвардійське", — написали в джерелі.

Вибухи в Гвардійському

Пізніше в тому ж каналі повідомили, що внаслідок влучення в нафтобазу виникла масштабна пожежа.

"У Гвардійському влучили в нафтобазу і вона сильно горить, повідомляють підписники. Ранок у селищі починається не з кави", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що нафтобаза розташована біля залізничної станції Острякове.

Також росіяни повідомили про перекриття Кримського мосту.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — повідомили на каналі.

Що відомо про вибухи в Криму 23 березня

Увечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму, зокрема в районі Севастополя, прогриміли вибухи. Після оголошення повітряної тривоги також було перекрито Керченський міст.

За словами так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, у місті нібито працює протиповітряна оборона.

"У Севастополі працює ППО. Усі служби приведені в стан бойової готовності", — сказав Михайло Развожаєв.

Нагадаємо, 21 березня колишній спікер Генштабу і військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що союзники з Великої Британії порадили керівництву зосередитися на атаках по тимчасово окупованому Криму.

20 березня у ЗМІ розповіли, що, незважаючи на те, що росіяни будують залізничну магістраль із Ростова-на-Дону до Криму, Керченський міст все одно буде метою №1 для українських військових.