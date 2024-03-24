"Воно дуже токсичне": у Києві стався витік ракетного палива (відео)

Район, у якому співробітники ДСНС виявили уламки ракет і витік палива з однієї з них, оточили. Зараз фахівці працюють над тим, щоб зробити цю територію максимально безпечною для людей.

Після атаки Києва зі збитої силами ППО російської ракети витекло токсичне паливо. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла кореспондентка телеканалу "1+1" Людмила Гаврилюк у неділю, 24 березня.

"Хочу пояснити, чому ми зараз у масках — тут іде витік ракетного палива, воно дуже токсичне". Нас попросили фахівці одягнути для свого здоров'я маски. Тут доволі важко дихати навіть попри те, що ми зараз серед дерев", — сказала журналістка, ведучи пряму трансляцію з місця інциденту.

Вона уточнила, що на місці, де працюють надзвичайники, дуже багато уламків збитих ракет. Тільки одна знищена українськими силами ППО ракета розпалася на 8 уламків. А таких засобів ураження, які випустили ЗС РФ по українській столиці, було кілька.

Також кореспондентка додала, що, попри те, що співробітники ДСНС оточили місце, на території якого розкидані частини ракет, люди вже почали гуляти поруч із ним із домашніми улюбленцями.

"Тут повністю оточили периметр, де є уламки від ракети, але люди вже гуляють із собаками", — сказала Гаврилюк.

Нагадаємо, ЗС РФ масовано атакували Україну 24 березня. Російські окупанти цілилися по об'єктах критичної інфраструктури. Їм вдалося вразити об'єкти критичної інфраструктури в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях, через що люди залишилися без світла і тепла.

Крім того, ми писали про те, що ЗС РФ завдали удару по Львівській області. Окупанти тричі за кілька годин уразили один і той самий об'єкт критичної інфраструктури. Перший раз атакували безпілотниками, а пізніше задіяли ракети "Кинджал".