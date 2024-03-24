Прикували ланцюгом, щоб не "втік": прикордонники знищили міномет ЗС РФ під Бахмутом (відео)

За даними ДПСУ, окупанти прикували міномет на ланцюг і прикрили його дерюгою.

Українські бійці ліквідували російський міномет на Бахмутському напрямку. Примітно, що російські загарбники прикували його на ланцюг. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Ворожий міномет знищили прицільними ударами прикордонники-мінометники бригади Гвардії наступу "Помста" на Бахмутському напрямку", — йдеться в повідомленні.

Прикордонники також зазначили, що окупанти вдалися до незвичного способу захисту озброєння — вони прикували міномет ланцюгом, щоб він не "втік".

"Однак, як бачимо, продумали далеко не все", — констатують у ДПСУ.

Що відомо про ситуацію в Бахмуті

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 22 березня на Бахмутському напрямку українські військові відбили 15 ворожих атак у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

А 20 березня стало відомо, що в районі Бахмута на Донеччині російська колона пішла на прорив, однак українські військові застосували протитанкову зброю та ударні безпілотні літальні апарати.

14 березня глава прес-служби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашников розповів, що окупанти зіткнулися зі складнощами в просуванні в напрямку Бахмута Донецької області. За його словами, ворог не зміг просунутися вздовж будь-яких ділянок на напрямку.

Нагадаємо, 20 березня російську колону з піхотою гарнізон міста Сіверськ знищив за 60 хвилин. Вони рушили ґрунтовою дорогою. У колоні було 6 одиниць бронетехніки, танки і БМП. Техніку знищили, а піхоту ворога ліквідували.