Готувалися до оборони: у ГУР розкрили подробиці "плану Буданова" з оборони Харкова (відео)

За словами бійця з позивним "Віто", кількість добровольців, які ставали на захист свого міста від російських загарбників, перевищила всі очікування — привезеної зброї не вистачало.

Підготовку Харкова до оборони за "планом Буданова" почали щонайменше за два-три тижні до початку російського вторгнення в зимовий період 2022 року. До 23 лютого місцевим жителям було видано першу зброю. Про це стало відомо з відео проєкту "Хоробрі серця" телеканалу "1+1".

За словами начальника ГУР МО України Кирила Буданова, для захисту Харкова та області від російських військ було ухвалено рішення заздалегідь перевезти вантажі зі зброєю в місто перед імовірним вторгненням.

"За два-три тижні перед початком бойових дій наші офіцери відправили партії стрілецького озброєння разом із гранатометами, зрозуміло, вибухівкою тощо в місто Харків для створення з місцевих, скажімо так, ополчення. Це допомогло", — розповів голова ГУР Кирило Буданов.

Розвідник із позивним "Віто" — один з офіцерів, відповідальних за реалізацію плану підготовки до оборони Харкова, зізнається, що всі дії були сплановані заздалегідь.

"Я зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали до Харкова ще до повномасштабного вторгнення — готуватися до оборони міста й області", — розповів він.

Стратегія, розроблена для захисту Харкова, була названа "планом Буданова".

"Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібралися — і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто, зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям", — пригадав офіцер.

Згідно з його твердженнями, кількість добровольців, які вступили в боротьбу за захист свого міста від вторгнення російських військ, значно перевершила всі прогнози, і не вистачало зброї, яку було привезено для них.

"Не вистачало боєприпасів, гранат, РПГ. Те, що ми привезли, було розраховано на одну кількість добровольців, людей, які візьмуть у руки зброю. Але харків'яни показали себе зовсім по іншому. Довелося їх озброювати", — додав "Віто".

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