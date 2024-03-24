Десятки загиблих окупантів: ЗСУ провели успішну операцію в Севастополі, — росЗМІ (фото)

Українські військові атакували важливі для російських окупантів об'єкти в Севастополі. Як повідомляють росмедіа, ЗС РФ не дорахувалися двох десантних кораблів, трьох літаків і більше ніж двох десятків офіцерів, яких було ліквідовано внаслідок ракетної атаки.

Збройні сили України ввечері 23 березня атакували окупований Севастополь: вдарили по російських десантних кораблях "Ямал" і "Азов", уразили центр зв'язку та ліквідували понад 30 окупантів. Фокус зібрав усе, що відомо про цю військову операцію наразі.

У суботу, о 21:46 з'явилася інформація про те, що в Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Кримським мостом тимчасово перекрили рух автотранспорту. О 21:50 пролунали вибухи. Через короткий проміжок часу місцеві жителі нарахували таких шість. Найпотужніші сталися в районі Козачої бухти та мису Фіолент: люди скаржилися, що в них під дією вибухової хвилі хитаються вікна в будинках. Також вибухи було чути в районі аеропорту Бельбек.

Дещо пізніше так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя заявив, що в районі внутрішнього рейду, Севастопольської та Південної бухт російські військові застосували димову завісу. Севастопольці продовжили повідомляти місцевим Telegram-каналам про те, що на мисі Фіолент було видно задимлення, а в Інкермані — стовп диму.

Увечері 23 березня на мисі Фіолент було видно задимлення, а в Інкермані — стовп диму

Близько 22:15 Развожаєв у своєму Telegram-каналі написав про те, що в Севастополі було збито кілька повітряних цілей. У районі вулиці Щербака дитина отримала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної.

О 22:30 по Севастополю вдарила друга хвиля ракет. Люди знову почали скаржитися на вибухові хвилі, через які "будинки ходили ходуном".

Севастопольці скаржилися на потужні вибухові хвилі після вибуху ракет

А "губернатор" Севастополя заявив про те, що російські засоби ППО вже збили близько 10 ракет. Водночас масштабний вибух пролунав у самому центрі окупованого міста. Зі свого боку місцеві пабліки повідомили про те, що приліт у Севастополі, імовірно, був у район колишнього штабу ВМСУ на вул. Руднєва, де розмістилася російська військова частина.

Зазначимо, що після ракетної атаки на Севастополь командувач Повітряних сил України подякував "льотчикам і морякам за успішну бойову роботу".

"Небо і море одного кольору! Спасибі льотчикам і морякам за успішну бойову роботу! Крим — НАШ! Разом — до перемоги!" — написав Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

Тим часом за повідомленням OSINTtechnical, у вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії влучили три ракети Storm Shadow.

У вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії влучили три ракети Storm Shadow.

Станом на ранок 24 березня стали відомі наслідки військової операції ЗСУ на окупованому росіянами півострові. Так званий "губернатор" Севастополя був змушений визнати, що внаслідок нічної масованої ракетної атаки частково пошкоджено транспортну інфраструктуру. Це стосувалося морських катерів і наземного транспорту.

Як написав російський Telegram-канал, ЗСУ уразили добре замаскований командний пункт, де під час удару перебувало понад два десятки офіцерів. Також унаслідок падіння уламків збитих ракет отримали пошкодження три російські літаки Су-27 на аеродромі "Бельбек".

Крім того, росіяни підтвердили удари по місцю дислокації морпіхів Чорноморського флоту РФ. Вони кажуть, що там є серйозні жертви. Загалом унаслідок атаки ліквідовано 34 військових, 11 із них — офіцери, ще близько 40 окупантів було поранено.

Нагадаємо, 24 березня ЗСУ знищили два російські десантні кораблі. Обидва кораблі свого часу були побудовані на корабельнях у Гданську (Польща). Були озброєні ракетними установками та реактивними системами залпового вогню.