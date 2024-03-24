Від черг у військкоматах до цькування: у ЗСУ обурилися критикою на адресу працівників ТЦК

Генерал Олександр Павлюк переконаний, що публікації у ЗМІ про "нещасних потопельників у Тисі" на руку противнику, який ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну.

Росія може завдати Україні військової поразки через тих українців, які негативно ставляться до мобілізаційних заходів і критикують роботу співробітників ТЦК. Про це 24 березня написав у Facebook командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

На думку українського воєначальника, противник останнім часом спритно користується китайськими стратегічними принципами ведення війни, серед яких — руйнування задуму ворога без застосування своїх військ у бою.

"А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні висловлювання перетворилися на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну", — пише Павлюк.

Командувач нагадав, що одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії біля військкоматів збиралися черги добровольців. Однак минуло два роки, і тепер деякі громадяни "дійшли до цькування військових з ТЦК і моральної підтримки ухилення від захисту України".

"З тодішньої єдності та згуртованості наш простір новин та обговорень так скотився не без допомоги наших чудових блогерів та вільних медіа. У стрічках новин безліч репортажів про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів", — обурюється Павлюк.

Водночас, наголосив він, матеріали про роботу ТЦК, особливості проходження військової служби, необхідність виконання військового обов'язку майже відсутні.

Командувач також обурюється ставленням декого з українців до своїх співгромадян, які "пройшли пекло" на передовій, втратили здоров'я, вступили на службу в ТЦК, а тепер їх називають "людоловами". Павлюк переконаний, що насамперед необхідно звернути увагу на неправомірні дії чоловіків, які відмовляються захищати країну.

Чому в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо не береться найголовніший акцент: неправомірною насамперед є відмова чоловіків від свого конституційного обов'язку — захисту України? Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків. " — підсумував Палюк.

Нагадаємо, 22 березня пресслужба Одеського обласного ТЦК повідомила, що в Україні 17-річним юнакам почали виписувати повістки для приписки. Зазначалося, що проігнорувати виклик можна тільки за наявності поважних причин.