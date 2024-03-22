У селах можуть мобілізувати більше чоловіків, ніж у містах: у ТЦК розвінчали міф (відео)

За словами представника Полтавського територіального центру комплектування Романа Істоміна, через різну щільність населення людям може здаватися, що в маленьких населених пунктах служити відправляють більше людей.

Related video

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років можуть відправити служити. Час від часу з'являється інформація, що в селах громадянам нібито частіше вручають повістки, ніж у великих містах. Це під час брифінгу прокоментував представник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Роман Істомін.

За його словами, чутки про нерівноправний призов не відповідають дійсності, адже в ТЦК і СП не ставлять перед собою мету мобілізувати саме жителів невеликих населених пунктів.

Водночас поки що надати статистику того, який відсоток мобілізованих у містах і селах, там не готові.

"У нас є Полтавський міський ТЦК, який працює виключно в межах Полтавської громади. Я можу пояснити цей факт: коли з невеликого села мобілізують трьох чоловіків — це вже набагато відчутніше, ніж коли в місті мобілізують 100 чоловіків. Крім того, у селі інформація поширюється набагато швидше, в одному кінці села мобілізували, а в іншому кінці села вже знають, куди його відправили", — заявив Роман Істомін.

Окремо представник ТЦК і СП висловився про діяльність низки блогерів та адвокатів, які поширюють неправдиву інформацію про його роботу. Такі люди вміють розмовляти так, як їм це вигідно.

Здебільшого вони розміщують свої ролики в соціальній мережі TikTok і на YouTube, після перегляду яких люди починають конфліктувати з військовослужбовцями.

"Коли звичайний військовослужбовець ТЦК, який пройшов бої, в якого є контузії, в якого є зараз завдання здійснювати заходи оповіщення, підходить до громадянина і просить показати документи, у відповідь чує, що він не має, що ТЦК — це приватна структура, що йому байдуже, бо так сказали в TikTok чи YouTube. І тут військовослужбовець не повинен допустити конфлікт, це основне", — підсумував Роман Істомін.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав область, де не було скандалів із мобілізацією. За словами омбудсмена, в Україні є лише один регіон, де не було зафіксовано випадків, коли представники ТЦК застосовують щодо чоловіків силу.