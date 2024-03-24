"Буде вразлива для ЗСУ": Росія будує залізницю до Бердянська, — британська розвідка

Розвідники вважають, що однією з цілей Кремля буде підтримка активності в Маріуполі. Окупанти, ймовірно, захочуть відновити зруйнований ними ж "Азовсталь".

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що Російська Федерація будує залізницю на окупованих територіях України. Таким чином противник хоче полегшити собі доступ до захоплених міст. Про це йдеться в публікації британського відомства в Х (раніше Twitter).

МО Британії зазначають, що раніше, 18 березня, Володимир Путін заявив про будівництво залізничної гілки від російського Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Криму через захоплені території України. Він сказав, що перша ділянка залізниці нібито відновить доступ до міста Бердянськ, ця нова лінія зрештою має сягнути Севастополя і покликана забезпечити дублювання Керченського мосту.

За даними розвідки, залізниця проходить через територію, яка вразлива для українських високоточних ударних систем великої дальності.

"Залізнична гілка на південь від Донецька довжиною майже 60 км будувалася вісім місяців. Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проєктів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, що було перерване через бойові дії за межами Донецька", — зазначили у відомстві.

Фахівці британської розвідки вважають, що однією з цілей РФ буде підтримка активності в Маріуполі. Вони припускають, що окупанти, ймовірно, захочуть відновити металургійний комбінат "Азовсталь" та інші об'єкти важкої промисловості, які, хоч і серйозно пошкоджені, і Росія може спробувати відремонтувати та експлуатувати в майбутньому.

Нагадаємо, 20 березня Фокус писав про те, що РФ будує залізницю в Крим і чому вона не стане альтернативою Керченському мосту. Залізниця з території РФ через Маріуполь, Бердянськ і вздовж узбережжя Азовського моря до Криму може стати лише логістичним забезпеченням російських військ на сході та півдні України, розповіли експерти Defense Express.