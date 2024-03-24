"Дзеркальний елемент": у РФ намагаються відвернути увагу від своїх прорахунків, — Гуменюк (відео)

За даними Наталії Гуменюк, 60-70% особового складу противник втрачає на Херсонському та Запорізькому напрямках. Але російські пропагандисти намагаються відвернути увагу громадськості.

Російська Федерація постійно використовує дзеркальний елемент у своїй пропаганді, щоб відвернути увагу громадськості від власних прорахунків. Про це 24 березня заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Російські окупанти часто використовують дзеркальні елементи в пропаганді. Коли в них уражені військові об'єкти, головне — вчасно і голосно прокричати, що, мовляв, ми (ЗС РФ — ред.) вразили військові об'єкти ворога. Вони таким чином відвертають увагу громадськості від своїх дійсних прорахунків", — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що попри те, що ЗС РФ переважають на фронті кількісно, у них, насправді, складна ситуація.

"При тому, що вони мають перевагу чисельністю, перевагу потужностями. Якщо говорити про нашу операційну зону, це протидія десяткам тисяч особового складу і сотням одиниць техніки. На Запорізькому та Херсонському напрямках ми стикаємося з цим щодня, причому стикаємося в прямому сенсі слова. За минулу добу ворог у напрямку Роботине Запорізької області здійснив чотири штурми, але вони були безрезультатними. Лінія фронту там коливається і це може декого нервувати", — зазначила Гуменюк.

Але, на її думку, на це потрібно реагувати досить спокійно. Адже на цьому напрямку великі й відкриті площі. Місцевість тут фактично незахищена. Тому перехід на певних територіях може коливатися в один або в інший бік буквально в метрах. Подібні дії не говорять ні про втрату наших позицій, ні про відступ, ні про просування противника.

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Нагадаємо, 24 березня повідомлялося, що ISW назвав дві основні цілі ЗС РФ на сході України. Росіяни атакують піхотою і танками, за значної підтримки артилерії.