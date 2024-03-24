"Дзеркальний елемент": у РФ намагаються відвернути увагу від своїх прорахунків, — Гуменюк (відео)
За даними Наталії Гуменюк, 60-70% особового складу противник втрачає на Херсонському та Запорізькому напрямках. Але російські пропагандисти намагаються відвернути увагу громадськості.
Російська Федерація постійно використовує дзеркальний елемент у своїй пропаганді, щоб відвернути увагу громадськості від власних прорахунків. Про це 24 березня заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ.
"Російські окупанти часто використовують дзеркальні елементи в пропаганді. Коли в них уражені військові об'єкти, головне — вчасно і голосно прокричати, що, мовляв, ми (ЗС РФ — ред.) вразили військові об'єкти ворога. Вони таким чином відвертають увагу громадськості від своїх дійсних прорахунків", — сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що попри те, що ЗС РФ переважають на фронті кількісно, у них, насправді, складна ситуація.
"При тому, що вони мають перевагу чисельністю, перевагу потужностями. Якщо говорити про нашу операційну зону, це протидія десяткам тисяч особового складу і сотням одиниць техніки. На Запорізькому та Херсонському напрямках ми стикаємося з цим щодня, причому стикаємося в прямому сенсі слова. За минулу добу ворог у напрямку Роботине Запорізької області здійснив чотири штурми, але вони були безрезультатними. Лінія фронту там коливається і це може декого нервувати", — зазначила Гуменюк.
Але, на її думку, на це потрібно реагувати досить спокійно. Адже на цьому напрямку великі й відкриті площі. Місцевість тут фактично незахищена. Тому перехід на певних територіях може коливатися в один або в інший бік буквально в метрах. Подібні дії не говорять ні про втрату наших позицій, ні про відступ, ні про просування противника.
Нагадаємо, 24 березня повідомлялося, що ISW назвав дві основні цілі ЗС РФ на сході України. Росіяни атакують піхотою і танками, за значної підтримки артилерії.