Позиційні бої тривають: ISW назвав дві основні цілі ЗС РФ на сході України (карта)

За даними аналітиків, підтверджених змін лінії фронту не відбулося. Росіяни атакують піхотою і танками, за значної підтримки артилерії.

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Збройні сили Російської Федерації намагатимуться захопити повністю Луганську область і просунутися на захід, у східну частину Харківської області та захопити всю Донецьку область. Українські захисники успішно знищують техніку та живу силу противника. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті за 23 березня.

За даними військових аналітиків, 23 березня позиційні бої тривали на рубежі Куп'янськ — Сватове — Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту не відбулося. Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на північний захід від Сватового в районі Табаївки та Берестова; на захід від Кремінної в районі Терного та Ямполівки; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Фото: ISW

Посилаючись на слова командира українського взводу, що діє на Лиманському напрямку, ISW повідомляє, що російські війська в цьому районі щоденно проводять "м'ясні атаки" під проводом піхоти з невеликими піхотними групами та значною артилерійською, безпілотною та зенітною підтримкою. Російські війська час від часу проводять танкові атаки на Лиманському напрямку, а кілька днів тому російські війська провели механізовану атаку з використанням 10 одиниць бронетехніки, шість з яких українські сили знищили.

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська атакують Ямполівку і Терний, використовуючи приблизно одну дивізію на кожен населений пункт", — ідеться у звіті.

Крім цього, в ISW заявили, що не спостерігали візуального підтвердження захоплення російськими військами населеного пункту Іванівське (на захід від Бахмута) або просування на захід від Іванівського, про що 23 березня заявляло МО РФ.

Фото: ISW

Експерти зазначають, що позиційні бої тривають на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівська; на південний захід від Бахмута в районі Кліщівки й Андріївки; і на південь від Бахмута біля Нью-Йорка; у районі Сіверська, на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки, Веселого та Спірної.

"Командир українського батальйону, що діє на бахмутському напрямку, заявив, що російські війська проводять десантні операції з використанням механізованої техніки для вогневого прикриття і транспортування піхоти до лінії фронту, але зазначив, що українські війська здатні завдати російським військам значних втрат у живій силі та техніці", — ідеться в повідомленні Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що позиційні бої на кордоні Донецької та Запорізької областей тривали, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Нагадаємо, 22 березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що на тимчасово окупованих територіях може перебувати 400-450 тисяч військових РФ. Він зазначив, що Україні потрібна зброя, щоб виправити цю ситуацію.