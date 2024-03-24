Удар по Севастополю: ЗСУ вразили вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ, — знімки

Будівля розташована на вулиці Руднєва. На знімках можна помітити пошкоджений дах будівлі, а також машини пожежної служби.

Збройні сили України під час атаки на військові об'єкти росіян в окупованому Севастополі, ймовірно, вразили вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які були опубліковані 24 березня радником мера Маріуполя Петром Андрющенком.

Чиновник уточнив, що на знімках помітно пошкодження в будівлі, яка розташована в місті по вулиці Руднєва.

"Супутник Planet Labs зафіксував, що внаслідок ракетних ударів Збройних сил України було уражено одну з будівель по вулиці Руднєвій у місті Севастополь. Вранці 24 березня ними було завдано ракетного удару по вузлу зв'язку Чорноморського флоту РФ", — пише Андрющенко.

Супутниковий знімок будівлі в Севастополі на вулиці Руднєва 21 березня. Джерело: Радіо Свобода Супутниковий знімок будівлі в Севастополі на вулиці Руднєва 24 березня. Джерело: Радіо Свобода

За словами радника, якщо порівнювати знімки до і після атаки, то на останньому можна помітити пошкоджений дах будівлі, а також автомобілі пожежних служб, що були припарковані поруч із будівлею.

Зазначимо, що факт влучання в будівлю на вулиці Руднєва підтвердили і російські ЗМІ. Так, агентство ТАСС із посиланням на "губернатора" Севастополя повідомило, що під час атаки ракета влучила в "офісну будівлю", проте в яку саме, пропагандисти не уточнили.

Удар по ВДК Чорноморського флоту

Нагадаємо, внаслідок масованого удару по військових об'єктах ЗС РФ на території окупованого Криму було знищено два кораблі Чорноморського флоту РФ. Це великі десантні кораблі проєкту 775 "Ямал" і "Азов".

Коментуючи подію, військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що ці кораблі були останніми ВДК проєкту 775 у складі Чорноморського флоту РФ, якого більше у росіян не буде. Річ у тім, що їх будували за радянських часів на корабельні "Stocznia Północna" в польському місті Гданську.

"Тому, навіть якщо ці кораблі не пішли на дно, а були пошкоджені, їхній ремонт, за певних пошкоджень, просто нереальний", — наголосив експерт.