Безперервно відкачують воду: в ГУР розкрили деталі ураження ВДК "Ямал" у Криму (фото)
Російський ВДК "Ямал" брав участь в анексії Криму. Судно з 2017 по 2023 роки перебувало на ремонті, а потім потрапило під атаку України, розповіли в ГУР.
У суботу, 23 березня, українські військові уразили великий десантний корабель Російської Федерації "Ямал". Про це повідомили в Головному управлінні Міністерства оборони в Telegram.
"23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського Флоту держави-агресора Росії", — йдеться у повідомленні.
У ГУР розповіли, що було атаковано 13-й судноремонтний завод Чорноморського Флоту Російської Федерації в Севастополі, де був пришвартований ВДК "Ямал".
Українська розвідка зауважила, що характер пошкоджень ВДК носить критичний характер, а саме пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.
"Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", — розповіли в ГУР.
Натомість інші втрати окупантів через ракетну атаку українських військових на військові обʼєкти РФ уточнюються.
ВДК "Ямал": що відомо
"Ямал" — великий десантний корабель проєкту 775. Він входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів ЧФ РФ. З 2013 по 2015 роки перебував у середземноморському з'єднанні ВМФ РФ.
Атака на Севастополь: що відомо
Ввечері 23 березня в тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунали вибухи. Згідно з супутниковими знімками Planet Labs, під час атаки було уражено вузол звʼязку ЧФ РФ. Крім цього, в Генштабі ЗСУ зауважили, що українські військові уразили два російські десантні кораблі "Ямал" і "Азов".
Нагадаємо, 24 березня міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що Чорноморський флот Росії перестав функціонально діяти, тому кораблі змушені перебувати в портах.