Загальні втрати ЗС РФ перевалили за 15 000: що найбільше знищували ЗСУ, – Oryx

З 24 лютого 2022 року найбільше окупанти втрачали БМП і танків. В середньому за добу ворог втрачає 19,78 одиниць техніки.

З початку повномасштабної війни російські війська втратили 15 035 одиниць техніки. Про це свідчать дані проєкту Oryx, на якому підраховують втрачену техніку ЗС РФ і ЗСУ на основі фото чи відео.

Російська армія втратила 15 035 одиниць техніки, з яких 10588 знищено, 689 пошкоджено, 821 покинуто і 2937 стали трофеями для української армії. Найбільше українські захисники знищили бойові машини піхоти — 3677 машин і 2856 танків. Українська армія змогла затрофеїти 537 танків — це більше, ніж кількість танків у Швеції та Франції разом взятих.

Загальний список втраченої техніки ЗС РФ

Повномасштабна війна триває 760 днів, що означає, що російська армія за добу втрачає приблизно 19,78 одиниці техніки:

знищується 13,93 одиниці техніки;

стає трофеями 3,86 одиниці техніки;

пошкоджується та покидається ще 1,9 одиниці техніки.

Артилерійські системи — втрачено 353 гаубиць, 706 самохідних артустановок і 361 систем залпового вогню.

Зенітно-ракетні системи — 214 одиниць і плюс 25 зеніток.

Літаки — 106 одиниць. Найбільше окупанти втратили штурмовиків Су-25 і винищувачів Су-34 — 31 і 25 відповідно. Також ЗС РФ втрачали транспортні літаки, літаки-розвідники і стратегічні бомбардувальники.

Автори наголошують, що їхні дані по втратах є лише приблизними, бо не все потрапляє на фото чи відео.

Нагадаємо, 12 лютого ЗМІ писали, що кожен десятий танк російська армія втратила під Авдіївкою.

Також повідомлялось, скільки "Сушок" залишилось у РФ після успішних знищень бортів Україною. У 2024 році планується виготовити 34 літаки.