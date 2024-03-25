Атака на Чорноморський флот РФ у Криму: ЗСУ могли уразити третій корабель, — Плетенчук (відео)

З 13 суден, які росіяни приготували для захоплення українського узбережжя, в строю залишилося лише три одиниці, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Українські військові могли пошкодити три російські кораблі під час атаки на тимчасово окупований Севастополь в Криму 23 березня. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час телемарафону.

"Стан зараз уточнюється, наразі ми можемо підтвердити це ураження. Зараз верифікується інформація щодо можливого ураження ще однієї одиниці, третьої", — сказав Дмитро Плетенчук.

За його словами, йдеться про середній розвідувальний корабель проєкту 18280 "Иван Хурс".

Він зауважив, що відомо, що один із ВДК вже перебуває на ремонті. Також враховуючи пошкодження суден під час атаки, з 13 одиниць, які окупанти приготували для захоплення південного українського узбережжя, в строю залишається лише три одиниці. Тоді як щодо кораблів цього проєкту зі складу Чорноморського флоту — не залишилося жодного.

Корабель "Иван Хурс": що відомо

"Иван Хурс" — російський середній розвідувальний корабель ближньої, дальньої морської й океанської зони. Судно забезпечує звʼязок і управління флотом, веде радіорозвідку й радіоелектронну боротьбу.

Корабель назвали на честь начальника Розвідувального управління Головного штабу ВМФ СРСР (1979-1987 років) віцеадмірала Ивана Хурса.

Атака на Севастополь: що відомо

Під час атаки на тимчасово окупований Севастополь 23 березня було уражено вузол звʼязку Чорноморського флоту Російської Федерації. у Генштабі ЗСУ повідомили, що також було пошкоджено два російські десантні кораблі "Ямал" і "Азов".

25 березня в ГУР МОУ зауважили, що українські військові атакували 13-й судноремонтний завод ЧФ у Севастополі. Тоді як пошкодження ВДК "Ямал" має критичний характер, зафіксована пробоїна у верхній палубі, яка зумовила крен на правий борт.

Нагадаємо, 24 березня міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що флоту ЧФ РФ завдано великої шкоди. За його словами, російський флот більше не діє функціонально.