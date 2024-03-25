Мобілізація в Україні: нардеп розповів, до якого віку знизять призовний вік (відео)

Україна фактично повертається до норм, які існували раніше, зокрема, тоді особа повинна була пройти строкову військову службу до 25 років, розповів нардеп Федір Веніславський.

Народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в Україні не зроблять призовний вік нижчим за 25 років. Про це він повідомив в ефірі "Київ 24".

"Жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією нижче 25 років немає і не було на цей момент", — сказав Федір Веніславський.

Він вважає, що подібні дискусії навіть не обговорюються та не ініціюються на жодному з рівнів. Крім цього, за його словами, що зі зниженням призовного віку з 27 до 25 років Україна фактично повертається до норм, що існували раніше. Оскільки раніше чоловік повинен був пройти строкову військову службу до 25 років.

Веніславський зауважив, що через відмову від строкової служби, молодь віком від 18 до 25 років повинна пройти загальновійськову підготовку або загальновійськову службу, термін якої — пʼять місяців.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський повідомив, що обмежено придатних чоловіків можуть направити до бойових частин. Він вважає, що повторне проходження ВЛК дозволить прибрати корупційні ризики.

Раніше адвокат В'ячеслав Ліхачов зауважив, що чоловіків, які тричі проігнорували повістки, можуть подати в розшук у разі прийняття відповідної норми та закону про мобілізацію. За його словами, це відповідає загальним стандартам прав та свобод людини.