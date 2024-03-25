В Україні змінять процес бронювання чоловіків від служби: Рада розглядає 710 правок

За словами народного депутата Ярослава Железняка, сьогодні Верховна Рада перетне поріг у 50% пройдених правок до нового законопроєкту про мобілізацію.

У понеділок, 25 березня, у Верховній Раді України планують розглянути ще 710 правок до законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив народний депутат з партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні Комітет з питань безпеки продовжить роботу над законопроєктом про мобілізацію. Заплановано розглянути ще 710 правок (2105-2815)", — сказав Ярослав Железняк.

Він зауважив, що сьогодні нардепи пройдуть понад 50% проєкту закону про мобілізацію.

Народний депутат від "Слуги Народу" Юрій Здебський зауважив у коментарі виданню LIGA.net, що на засідання 25 березня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розгляне питання бронювання військовозобовʼязаних чоловіків.

За його словами, нардепи вже пройшли розгляд правок до статті 23 щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

"Сьогодні розпочинаємо розглядати правки до статті 25 закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку". На порядку денному — бронювання військовозобовʼязаних", — наголосив він.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Голос" Роман Лозинський розповів, що в Україні розглядають можливість бронювання чоловіків, чия зарплата становить понад 35 тисяч гривень, та які платять відповідний податок. Проте він має сумніви, що така пропозиція набере достатню кількість голосів.

Раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що в Україні не зроблять призовний вік нижчим за 25 років. За його словами, зі зниженням призовного віку країна фактично повертається до норм, які раніше існували.