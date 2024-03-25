"Ми попереджали": Гуменюк розкрила нові деталі ракетного удару по Києву (відео)

За словами речницi пресцентру ОК "Південь", у противника колосальна кількість протикорабельних ракет, які він може регулярно запускати по українських регіонах. Пов'язане таке загострення може бути з президентськими виборами.

Російські окупанти запустили ракети по Києву посеред дня, внаслідок чого в одному з районів столиці зафіксовано сильні руйнування. Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу" поділилася новими деталями ворожого терору.

За її словами, внаслідок ворожого удару було пошкоджено житловий будинок. ЗС РФ регулярно запускають ракетне озброєння з території тимчасово окупованого Кримського півострова по різних українських регіонах. Цього разу вибухи пролунали і в столиці.

Пов'язаний терор може бути з тим, що в Росії завершилися президентські вибори і Володимир Путін, якого обрали на ще один термін, ухвалив рішення далі тероризувати українців.

"Ми попереджали, що після виборів у Росії, у них буде певне загострення, зокрема, з акцентом на різні регіони України і з застосуванням різних видів ракетного озброєння", — заявила Наталія Гуменюк.

За попередніми даними, продовжує начальниця пресцентру ОК "Південь", по Києву могли випустити протикорабельну ракету "Циркон", яких у противника є ще достатня кількість. Водночас, використовувати за призначенням ЗС РФ можуть їх рідко.

"Якщо бити по цивільних судах, посилаючись на призначення цих ракет, світова спільнота реагуватиме надзвичайно бурхливо. Це станом на сьогодні не основне завдання ворога. Тому очевидно Росія намагається весь свій ракетний потенціал застосувати різними способами. Оскільки ці ракети мають надзвичайну швидкість, противник розраховує, що наші системи ППО не зможуть їх збити", — підсумувала Наталія Гуменюк.

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Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що ЗС РФ атакували Київ балістикою. За інформацією столичного міського голови Віталія Кличка, у Печерському районі зафіксували п'ятьох постраждалих. Трьом із них медики надали допомогу на місці. Двох, зокрема 16-річну дівчину, госпіталізували.