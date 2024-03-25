Складний вибір для Кремля: РФ доведеться жертвувати ППО з фронту для захисту своїх НПЗ, — Forbes

За даними журналістів, посилюючи захист нафтопереробних заводів, росіяни можуть погодитися на менший захист навколо авіабаз, портів, штабів та інших військових об'єктів.

Україна створила і впровадила в експлуатацію 15 нових моделей дальньої дії безпілотних літальних апаратів, які були використані в нападі на об'єкти російської нафтової інфраструктури. За рік таких рейдів українська розвідка скоротила потужності російських нафтопереробних заводів приблизно на 12 відсотків. Про це повідомляє видання Forbes.

За даними джерела, Україна сподівається, що атаки на нафтові об'єкти підірвуть фінансові ресурси Москви, ускладнять її військову логістику і викличуть невдоволення серед російських громадян. Однак аналітики попереджають, що такі удари, хоч і завдають шкоди РФ і ускладнюють логістику, не мають істотного впливу на загальний обсяг переробки нафти протягом року.

"Можливо, більш важливим для українських сил є те, що дронові атаки можуть змусити Кремль відвести цінні системи ППО з лінії фронту і розмістити їх навколо нафтової інфраструктури", — пише видання.

Forbes зауважує, що в спробі зміцнити свою систему протиповітряної оборони Москва нещодавно переглянула строки експорту двох батарей зенітно-ракетних комплексів С-400 до Нью-Делі, відтермінувавши їх на два роки — з 2024 на 2026 рік. Крім того, за даними британської розвідки, вже розробляються плани з розміщення зенітно-ракетного комплексу "Панцир" поблизу енергетичних об'єктів.

"Посилюючи захист нафтопереробних заводів, росіяни можуть погодитися на менший захист навколо авіабаз, портів, штабів та інших військових об'єктів, що зробить їх легшою мішенню", — пише Forbes.

Росія розміщує свої найпотужніші засоби протиповітряної оборони на широкій території та зменшує їхню концентрацію, що робить їх уразливими. Цей факт підтверджується ударом українських ракет по Чорноморському флоту в Севастополі, внаслідок якого зазнали ушкоджень два десантні кораблі РФ.

"Для Кремля може виявитися неминучим вибір: захищати нафтопереробні заводи або захищати передові сили, і, найімовірніше, буде неможливо зробити і те, і інше", — зазначають у Forbes.

Нагадаємо, у Financial Times із посиланням на джерела повідомили, що США закликали українську владу відмовитися від атак на російську енергетичну інфраструктуру і попередили про ризик зростання цін на нафту у світі та ймовірну помсту з боку Москви.