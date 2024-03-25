Росія навмисно сіє паніку в Придністров'ї: Молдова попередила про можливі провокації

За даними владних структур у Молдові, росіяни змонтували ролик, на якому дрон нібито знищив військовий вертоліт Мі-8.

Бюро з реінтеграції Молдови попередило про можливі провокації у Придністров’ї, інспіровані Російською Федерацією. Це робитиметься для того, щоб посіяти паніку та послабити економіку Молдови. Про це повідомляє видання Realitatea з посиланням на заяву бюро.

"Судячи з наявної у нас інформації, важливо проінформувати громадськість про те, що в майбутній період Російська Федерація планує ще більше подібних дій по периметру Придністровського регіону і Зони безпеки", — йдеться у заяві.

В бюро уточнили, що відеоролик від 17 березня 2024 року, на якому дрон нібито атакував військову частину в Тирасполі та знищив військовий вертоліт Мі-8, містить ознаки монтажу.

Таким способом росіяни намагаються посилити паніку серед населення, викликати недовіру в суспільстві і послабити економіку Молдови, зазначили в Бюро.

Раніше аналітики ISW зазначили, що вертоліт Мі-8, по якому було завдано удару, роками не використовувався за призначенням. Атака БПЛА на Придністров'я може бути частиною кампанії з дестабілізації ситуації в Молдові.

Українська і молдовська сторони звинувачують Росію в провокації на військовій базі в Тирасполі.

А 28 лютого аналітики Інституту вивчення війни заявили, що, найімовірніше, у Кремлі вдадуться до гібридних операцій, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові. Російський президент Володимир Путін може відкласти воєнні дії на пізніший термін. В РФ можуть надавати додаткову економічну підтримку Придністров'ю.