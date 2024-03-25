Потрібна перепустка: чоловікам заборонили наближатися до кордону з Молдовою, — ДПСУ

У ДПСУ зазначили, що чоловікам заборонено перебувати у смузі місцевості вздовж державного кордону в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студентської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області.

Державна прикордонна служба ввела нові обмеження для чоловіків, щоб вони не наближалися близько до кордону з Молдовою у Вінницькій області. Про це повідомила пресслужба відомства 25 березня.

Повідомляється, що чоловікам заборонено перебувати в смузі місцевості вздовж державного кордону в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студентської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області.

Зазначається, що заборона діє для всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років включно, зокрема з метою туризму, відпочинку, рибальства. Однак для деяких категорій діють винятки:

громадян, які постійно або тимчасово проживають чи працюють у її межах, за умови наявності у них відповідних підтвердних документів;

громадян, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, розташованих у межах громад, за умови наявності в них відповідних підтвердних документів;

власників земельних ділянок, розташованих у межах смуги, за умови наявності у них відповідних підтверджувальних документів;

осіб, які прямують транзитом із пунктів пропуску через державний кордон в інші райони;

чоловіків, які прямують до пунктів пропуску через державний кордон з метою перетину державного кордону, за наявності в них відповідних підтверджувальних документів;

громадян, які прибувають на запрошення і яких зустрічають громадяни, які постійно проживають на території відповідної громади та зобов'язалися нести відповідальність за порушення законодавства України з прикордонних питань запрошеними особами.

Крім того, забороняється в'їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років включно до вищезазначеної смуги місцевості з використанням районних та сільських автомобільних доріг місцевого значення. Однак винятки становлять такі дороги:

Т-2308 сполученням "Муровані Курилівці–Яришів";

М-21 сполученням "Вінниця-Могилів–Подільський";

Р-36 сполученням "Немирів-Могилів–Подільський";

Т-0218 сполученням "Бабчинці–Ямпіль";

Р-08 сполученням "Томашпіль–Ямпіль";

Т-0202 сполученням "Крижопіль–Ямпіль";

Т-0225 сполученням "Піщанка–Болган";

Т-0233 сполученням "Крижопіль–Студена".

У ДПСУ повідомили, що також забороняється перебування чоловіків у вищезазначеній смузі місцевості без наявності військового квитка або посвідчення офіцера запасу, документів, що підтверджують право на відстрочку або звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.

У прикордонній службі заявили, що також забороняється перебування в межах ділянок місцевості завширшки 500 метрів від державного кордону (окрім меж населених пунктів), що розташовані на території вищезазначених громад:

Вихід маломірних суден та інших плавзасобів, суден рибного господарства та їх перебування в українській частині р. Дністер.

Відпочинок місцевого населення, ведення рибальства та полювання.

Використання повітряних суден, а саме: малих літальних апаратів усіх типів, безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів.

Крім того, як зазначили в ДПСУ, забороняється проведення робіт, крім сільськогосподарських та інших згідно з переліком, визначеним пунктом 17 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147, за умови завчасного інформування підрозділу охорони державного кордону про їхнє проведення і за наявності підтверджувальних документів.

Також у ДПСУ повідомили, що дозволяється виконувати будівельні роботи відповідно до міжнародних договорів, а також на будівництвах державного значення, пов'язаних із ліквідацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо небезпечних інфекційних захворювань.

У ДПСУ заявили, що заборонено у вищезазначених районах скупчення транспортних засобів (більше двох), тривалі зупинки транспортних засобів (довше 20 хвилин), не пов'язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками (за винятком транспортних засобів під керуванням місцевих за наявності документів, що підтверджують їхню реєстрацію). Також забороняється перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів.

У повідомленні сказано, що забороняється також використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, окрім встановлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення (або зареєстрованих у встановленому порядку).

На кого не поширюється заборона

У ДПСУ зазначили, що дія обмежень щодо в'їзду на території вищезазначених громад особами чоловічої статі вікової категорії 18-60 років включно не поширюється на представників військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів (підрозділів), органів (підрозділів) цивільного захисту, комунальних служб допомоги, інших суб'єктів державної та комунальної власності, суб'єктів підприємницької діяльності, які забезпечують підтримання життєдіяльності об'єктів інфраструктури та надають населенню послуги гуманітарного, соціального характеру, — під час виконання ними службових обов'язків, а також громадян, які зареєстровані або проживають (за наявності підтверджувальних документів) на території громад, що розташовані в межах Могилів-Подільського прикордонного району, під час їхнього в'їзду у вищезгадану смугу місцевості для вирішення особистих питань господарсько-побутового та соціально-гуманітарного характеру.

Нагадаємо, у ДПСУ пояснили, чому, попри шлюб із жінкою з інвалідністю, українця не випустили за кордон. Чоловік і жінка одружилися 20 березня і потім намагалися виїхати до Молдови. Під час бесіди з прикордонниками "молодята" розповідали різні історії, не збігалося навіть місце спільного проживання.