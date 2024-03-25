Польща зведе авіабазу поблизу кордону з Україною: подробиці

Гелікоптери Сухопутних військ Польщі будуть базуватися за 73 кілометри до українського кордону. У Міністерстві оборони країни переконані, що створення авіабази буде суттєвим посиленням східного флангу НАТО.

У польському місті Свідник, що в Люблінському воєводстві, буде військова вертолітна авіабаза площею 100 гектарів. Про це у понеділок, 25 березня, повідомило Міністерство оборони Польщі.

Лист з відповідними намірами підписали віцепрем'єр-міністр країни — міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, воєвода Люблінського воєводства, мер Любліна і голова правління аеропорту в Любліні.

На цій авіабазі дислокуватимуться гелікоптери Сухопутних військ, які Польща буде модернізувати й купувати. Також у Свіднику навчатимуться пілоти. Віцепрем'єр-міністр країни наголосив, що створення цієї авіабази буде суттєвим посиленням східного флангу Північноатлантичного альянсу.

"Ця інвестиція в люблінський аеропорт і поява тут постійної вертолітної бази є величезним посиленням функціонування збройних сил. Східна Польща – це та частина країни, яка сьогодні заслуговує загальної підтримки. Тут має бути постійна присутність союзних військ, але наша армія також має інвестувати в ці території. Сьогодні ми зміцнюємо цей безпековий і оборонний потенціал", — заявив Косіняк-Камиш.

Свідник — містечко у східній Польщі. Воно розташоване за 73 кілометри до кордону з Україною.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 березня головний комендант служби прикордонної охорони Польщі Роберт Баган повідомив, що влада країни має намір побудувати вежі для спостереження на кордоні з Білоруссю.

У ніч на 24 березня під час масштабної атаки ЗС РФ на Україну російська ракета залетіла на територію Польщі й побула у її повітряному просторі 39 секунд. Військові підняли свою авіацію в небо, однак ракету не збивали